Alors que la nouvelle décennie commence, le MMA est-il toujours en train de déterminer le meilleur?

Près de trois décennies plus tard, l’histoire d’origine du MMA varie toujours selon le récit. Selon le conteur, l’Ultimate Fighting Championship a commencé comme une vitrine pour la famille Gracie, qui cherchait à mettre en évidence l’efficacité de leur système de jiu-jitsu contre un tas de chattes sous-apprises et surpassées; ou c’était un moyen de déterminer quel art de combat était le plus puissant lorsque les règles étaient rejetées. D’une certaine manière, cette collision précoce de la réalité avec le mythe du marketing était un signe avant-coureur de ce qui allait arriver, résumant parfaitement l’excitation du MMA. Pour que ce soit bon, il ne fallait que des combats. Pour qu’il soit grand, le conflit doit exister à l’intérieur et à l’extérieur de la cage.

C’est une tension qui monte et qui coule dans le temps. Mais à l’aube d’une nouvelle décennie, il convient de regarder où en est le sport. Les 10 dernières années ont incontestablement été la plus grande décennie de croissance jamais vue. Les événements se sont véritablement répandus dans le monde entier, les revenus de la télévision ont monté en flèche et le bassin de talents continue de s’élargir. Pourtant, il y a un sentiment de malaise qui s’est infiltré dans le calendrier annuel des combats, un sentiment qui s’est intensifié à mesure que le nombre d’événements a augmenté et que les listes se sont gonflées.

Il fut un temps où la marque UFC était le principal attrait des grands événements car elle était synonyme de qualité. Ensuite, les combats de championnat ont pris le devant de la scène, apportant avec eux des enjeux facilement définissables et les noms reconnaissables des vétérans. Mais ce n’est plus le cas. Aujourd’hui plus que jamais, le MMA est un sport purement étoilé. Il peut y avoir un nombre de base de fanatiques qui regarderont tout ce qui est contesté dans une cage, mais attirer une foule de monstres nécessite une superstar.

Au bon moment, l’UFC entame la décennie avec ses projecteurs sur la plus grande star que le sport ait jamais connue: Conor McGregor. L’ancien champion des deux divisions n’a plus gagné de combat depuis 2016 et n’a concouru qu’une seule fois dans la cage depuis lors. Pourtant, il se bat apparemment pour d’énormes enjeux lorsqu’il affronte Donald Cerrone à l’UFC 246. Selon le président de l’UFC, Dana White, McGregor se préparera à un combat pour le titre léger de l’UFC s’il gagne à l’UFC 246. Ceci malgré sa propre inactivité, et malgré le fait que l’homme auquel il fait face a été éliminé lors de chacun de ses deux derniers combats. Ceci est un éliminateur de titre?

Peut-être avons-nous simplement atteint le point où la méritocratie n’importe plus à la majorité des observateurs du sport. C’est un développement parallèle à la société dans son ensemble. Nous sommes à une époque de l’histoire humaine où les sentiments semblent avoir plus d’importance que les faits, et l’émotion triomphe de la raison.

Ceci est facilement exploité dans le cadre du marketing d’un combat. Après tout, l’argument de White pour le meilleur concurrent de McGregor se résume à un regard holistique sur son histoire globale, sans se soucier de la façon dont son passé récent se compare à d’autres comme Justin Gaethje, qui a broyé en l’absence de McGregor. Ce qui soulève la question, pendant combien de temps détient-il cet atout? Si les trois dernières années d’inactivité et de défaite de McGregor ne sont pas une grève contre lui, alors les efforts de tous les autres au sein de la division ont surtout été vains.

Il n’est pas le premier à détenir ce type de privilège. En 2017, Georges St-Pierre est sorti d’une interruption de quatre ans et s’est immédiatement battu pour un championnat UFC dans une division dans laquelle il n’avait encore jamais participé. En 2007, Randy Couture est revenu d’un différend contractuel d’un an pour gravir une division et se battre pour une ceinture. Déjà en 2000, Tito Ortiz avait reçu un deuxième match pour le titre de l’UFC immédiatement après une perte de tir au titre.

Tout cela pour dire que cette pente glissante a en fait été une très longue glissade. Et après tout ce temps, il a été accepté, normalisé, voire adopté.

À savoir, voici les plus grands combats de la dernière demi-décennie:

Un seul de ces combats – McGregor contre Aldo – était un affrontement méritocratique, mettant en vedette le champion de poids plume linéaire Aldo contre le champion par intérim de McGregor sur une séquence de six victoires consécutives. Le reste des combats était soit imprégné de spectacle amusant soit mettant en vedette une (ou deux) des plus grandes stars du moment. McGregor n’a rien fait de spécifique pour gagner le match contre Nurmagomedov; St-Pierre n’a rien fait de spécifique pour mériter le combat Bisping. Ils ont simplement été récompensés par des lauriers passés. La question est, est-ce OK?

De plus en plus, il semble que les fans aient déjà donné leur bénédiction. Ils votent avec leur argent et leurs globes oculaires, et ils ont massivement approuvé des rencontres à la carte avec des stars. Cela peut inquiéter les combattants de rang, mais la bonne nouvelle est qu’au moins pour l’instant, l’UFC essaie généralement de réunir le champion et le meilleur challenger. Au programme à venir, nous avons Jon Jones contre Dominick Reyes, Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson et Zhang Weili contre Joanna Jedrzejczyk. Tout juste et bon.

Il existe également des options non UFC équitables. Le PFL organise des tournois d’une saison aux champions de la couronne; Bellator a également organisé des tournois dans plusieurs de ses divisions. Pourtant, ces organisations sont plus déterminées à offrir un produit alternatif qu’elles ne le sont en étant magnanimes. La plupart des promoteurs ont offert la chance de placer une étoile au début de la ligne n’hésiteraient pas à le faire. Le MMA est un sport, mais avec une logistique très différente des sports d’équipe de bâton et de balle. Les matchs peuvent être conçus et manipulés pour un intérêt maximal, et c’est un leurre auquel il est difficile de résister, pour les promoteurs, les fans et oui, les médias.

C’est donc là que nous devons entamer une nouvelle décennie. Le vivier de talents est scandaleusement bon, mais le talent ne correspond pas toujours à l’intérêt, et l’accomplissement ne mène pas toujours à des opportunités. Nous avons tous envie du buzz de la plus grande rivalité avec les plus grands noms, et il n’y a pas de retour en arrière. C’est une dépendance à l’adrénaline. Au moins maintenant, les athlètes savent à quoi ils sont confrontés. Pour atteindre le sommet du MMA, gagner ne suffit plus. Peut-être que cela n’a jamais été le cas et nous pouvons enfin l’admettre.