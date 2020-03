Alors que la pandémie de coronavirus balaie les États-Unis, Dustin Poirier se rend compte que certaines choses sont plus grandes que le sport

Dustin Poirier sait que la vie va finalement redevenir normale, mais avec la pandémie de coronavirus qui se propage aux États-Unis, il a également réalisé que certaines choses étaient plus importantes que sa carrière de combattant à l’UFC.

Après avoir planifié son retour à l’action pendant plusieurs mois à la suite d’une perte de Khabib Nurmagomedov en septembre dernier, puis subi une chirurgie de la hanche en octobre, Poirier était sur le point de démarrer un camp d’entraînement pour un combat potentiel en mai, lorsque la propagation du COVID-19 avait à peu près chaque Américain frappe le bouton de panique.

Avec le gouvernement recommandant au plus 10 personnes de se réunir pour tout rassemblement, les entreprises fermant leurs portes pendant des semaines à la fois et l’industrie des sports de combat s’arrêtant brusquement, l’ancien champion intérimaire des poids légers n’avait d’autre choix que de regarder la situation dans son ensemble lorsque il est venu à son avenir immédiat.

Plutôt que de se rendre en Floride pour commencer à travailler avec ses entraîneurs et ses partenaires d’entraînement à l’American Top Team, Poirier a plutôt choisi de rentrer chez lui à Lafayette, en Louisiane, pour être avec sa famille.

«C’est la première fois de notre vie qu’une pandémie se produit comme celle-ci, où nous parlons d’interdictions de voyager et de couvre-feux dans tout le pays. C’est un moment fou », a déclaré Poirier à MMA Fighting. “Je veux juste être en sécurité et être avec ma famille.”

La semaine dernière, Poirier s’était rendu au Connecticut pour la carte Bellator 241 où certains de ses coéquipiers se battaient, mais l’événement a finalement été annulé en raison des nombreuses précautions prises en raison de l’épidémie de coronavirus.

Il a ensuite tweeté qu’il rentrait chez lui en Louisiane tout en abandonnant ses plans immédiats pour se rendre en Floride pour commencer son camp d’entraînement. Selon Poirier, sa priorité sera toujours sa femme et sa fille et cela prévaut sur tout ce qui se passe lors d’un prochain combat à l’UFC.

Devait voler de cet événement Bellator en Floride pour commencer le camp d’entraînement aujourd’hui, mais j’ai changé les plans. Devenir fou là-bas. Je dois être avec ma famille en Louisiane

– Le Diamant (@DustinPoirier) 14 mars 2020

“Ça craint”, a déclaré Poirier. «Sur le plan financier, je n’ai pas autant à m’inquiéter, mais je ne m’inquiétais pas des combats. J’étais juste inquiet d’être séparé de ma famille.

“Je ne voulais pas aller en Floride et les faire venir me rencontrer. Ils étaient censés venir me rencontrer dans environ une semaine et demie et passer le reste du temps avec moi jusqu’à ce que je me batte, mais je ne voulais pas me séparer d’eux. »

Bien qu’il ne frappe peut-être pas les tapis avec ses coéquipiers, Poirier fait toujours tout son possible pour rester en forme avec la ferme intention de combattre Dan Hooker en mai.

Le changement de décor de sa maison en Louisiane couplé au coronavirus forçant de nombreux gymnases à fermer afin de ralentir la propagation de la maladie a forcé Poirier à devenir un peu plus créatif avec sa routine quotidienne mais il promet que le travail est toujours en cours. .

«Je vais toujours manger propre et courir le matin et je suis sur le point de m’entraîner dans 30 minutes ici en Louisiane avec mes copains. Je suis prêt à partir », a déclaré Poirier. “Ce n’est pas vraiment une priorité en ce moment. J’essaie juste d’attendre ça jour après jour et de voir comment tout cela se passe.

«Les combats sont cool et tout, mais c’est juste quelque chose que je fais. Je dois m’inquiéter pour ma famille. “

Lundi, l’UFC a pris la décision de supprimer les trois prochains événements du calendrier qui devaient initialement se produire à Londres, Columbus, Ohio et Portland, Ore. De nombreux combattants sur ces cartes ont exprimé leur frustration car ils étaient toujours prêts pour rivaliser indépendamment de l’épidémie de coronavirus.

Avec son retour prévu dans deux mois, Poirier espère que la pandémie actuelle ne l’affectera pas nécessairement personnellement, mais là encore, il a de plus grandes choses à craindre en ce moment que de se plaindre qu’un combat puisse être déplacé ou retardé.

“En ce moment, mon combat est assez loin où je ne suis pas vraiment stressé”, a expliqué Poirier. “Si mon combat est repoussé, nous aurons tout prêt et nous saurons ce qui se passe à ce moment-là, mais pour le moment, c’est encore un peu frais avec tout cela.”

«Je ne m’inquiète pas du tout que mon combat soit repoussé ou annulé ou quoi que ce soit. Comme je l’ai dit, ce n’est que des combats. C’est quoi que ce soit. Bien sûr, je veux me battre. Je veux revenir dans la colonne des victoires et avoir une excellente performance et tout ça, mais si elle est repoussée ou annulée ou si c’est quelques mois plus tard, ce n’est pas un gros problème pour moi. “

Bien que Poirier ait consacré sa vie aux arts martiaux mixtes, il comprend la gravité de la situation actuelle due à l’épidémie de coronavirus et c’est pourquoi il aborde la situation en premier comme mari et père.

«Le combat est quelque chose que je fais», a déclaré Poirier. «Ce n’est pas qui je suis à 100%.

“C’est ce que j’essaie de faire. Reste ici avec ma famille jusqu’à ce que cette chose passe ou que nous sachions quelle est la prochaine étape, puis nous la reprendrons à partir de là. »