Alors que l’UFC Columbus se profile, le gouverneur de l’Ohio propose d’interdire aux fans les événements sportifs en salle en raison des craintes des coronavirus

L’épidémie de coronavirus est toujours en cours et n’a aucun signe de ralentissement. En conséquence, plusieurs événements sportifs dans de nombreux pays ont été obligés d’organiser des matchs sans fans. Même la NBA est prête à le faire à l’avenir.

Et malgré certaines organisations d’arts martiaux mixtes (MMA) telles que Combate Americas et KSW annulant des événements, l’Ultimate Fighting Championship (UFC) reste ferme dans sa position selon laquelle ce seront les affaires comme d’habitude à l’avenir.

La vice-présidente des communications de l’UFC, Lenee Breckenridge, a récemment déclaré à ESPN que la société «se déroulait comme prévu pour nos prochains événements», mais surveillerait la situation de près avec les sites et toutes les parties impliquées.

Cela étant dit, procéder comme prévu peut être plus facile à dire qu’à faire si les organes directeurs de certains États ont leur mot à dire. Selon le journaliste Matt Wright, le gouverneur de l’Ohio a recommandé qu’il n’y ait pas de spectateurs autorisés pour toutes les activités sportives en salle dans un avenir prévisible.

Ainsi, avec l’UFC sur ESPN 8 qui devrait tomber le 28 mars à Columbus, cela pourrait mettre un frein aux plans de la promotion si la proposition se concrétise.

Pas plus tard que la semaine dernière, les responsables de l’Ohio ont annulé une partie du festival annuel des sports d’Arnold à Columbus, donc si The Terminator lui-même ne pouvait pas obtenir son chemin, Dana White and Co. .

La nouvelle installation APEX de l’UFC à Las Vegas, au Nevada, est équipée pour gérer un événement si nécessaire, car la «série Contender» se déroule à l’intérieur de l’immense installation de 50 000 pieds carrés. Cependant, la promotion ne l’a pas encore utilisée pour un événement UFC réel qui attire des milliers de fans.

L’UFC Columbus proposera un combat de poids lourd entre l’ancien prétendant au titre, Francis Ngannou, et son compatriote coupeur de puissance, Jairzinho Rozenstruik. Dans le co-événement principal, Cody Garbrandt et Raphael Assuncao entreront en collision en poids coq.