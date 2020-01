Amanda Nunes contre Germaine de Randamie [Vídeo Repetición] Couverture, résultat, gagnant

Les finalistes poids coq du UFC, Amanda Nunes et Germaine de Randamie, se réunira à nouveau ce samedi 14 décembre 2019 au UFC 245 de l’intérieur du T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada.

C’est assez fou de revenir en arrière en 2013 lors du premier combat entre ces deux femmes. A cette époque, Nunes Il n’avait que 8-3 en tant que professionnel, enclin à se séparer après de solides débuts. De RandamiePendant ce temps, il n’avait que 4-2, encore relativement vert dans le monde des arts martiaux mixtes (MMA). En conséquence, Nunes Il était assez facile de traîner votre ennemi sur le tapis et de terminer avec des coups de poing. Six ans plus tard, les choses ont changé. Les deux femmes ont remporté des titres de UFC au cours de cette période: vous demandez-vous quelles seraient les chances de paris en 2013? Nunes En particulier, il a capturé deux titres et s’est imposé comme une grande histoire, mais il y a des raisons de croire qu’une “Iron Lady” plus expérimentée pourrait lui poser des problèmes.

Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque femme:

Amanda Nunes

Record: 18-4

Victoires clés: Cris Cyborg (UFC 232), Ronda Rousey (UFC 207), Holly Holm (UFC 239), Miesha Tate (UFC 200), Valentina Shevchenko (UFC 215, UFC 196), Sara McMann (UFC Fight Night 73), Raquel Pennington (UFC 224)

Défaites clés: Cat Zingano (UFC 178), Sarah D’Alelio (Invicta FC 4), Alexis Davis (Strikeforce: Barnett vs. Kharitonov)

Les clés de la victoire: Suis-je une merde sexiste si j’écris ça Nunes frappé comme un homme? Laissant de côté les comparaisons discutables, Nunes il frappe très fort, ce qui démontre souvent le facteur décisif quand il est également assez bon techniquement dans presque tous les domaines.

Cependant, contrairement à une bonne partie des anciens ennemis de Nunes, De Randamie Il peut également bouger. Peut-être Nunes n’ayez pas peur d’échanger dans votre poche avec n’importe qui mais De Randamie cela peut aussi la blesser, et “Lionne” doit être consciente.

Nunes La meilleure chance de victoire est donnée en la mélangeant, comme elle l’a fait contre un autre vétéran du Muay Thai décoré à Valentina Shevchenko. Dans ce qui est susceptible d’être un combat assez compétitif, Nunes Vous pouvez vraiment lancer votre adversaire et changer l’élan à vos côtés avec quelques changements de niveau appropriés.

Germaine de Randamie

Record: 9-3

Victoires clés: Holly Holm (UFC 208), Aspen Ladd (UFC Fight Night 155), Raquel Pennington (UFC Fight Night 139), Julie Kedzie (UFC sur FOX 8)

Défaites clés: Amanda Nunes (UFC Fight for the Troops 3)

Les clés de la victoire: un excellent combattant de Muay Thai qui a remporté 46 victoires professionnelles contre zéro perte dans son art martial de base, de Randamie a remporté cinq combats consécutifs depuis sa défaite en 2013 contre Nunes. Sur une note connexe, sa lutte défensive a parcouru un long chemin.

Au risque de faire trop de bêtises, le champion de Muay Thai veut un combat de Muay Thai ici. Ouais De Randamie Vous pouvez en faire un match de kickboxing à distance stricte, il est très probable que vous puissiez lancer plus de coups de poing en cinq tours et battre le champion dominant.

Pour cela, deux coups doivent être établis: le jab et le low kick intérieur. De Randamie Il a un jab dur, qui, s’il est utilisé et simulé fréquemment, devrait bien fonctionner pour Nunes loin du bloc du corps. Le coup de pied bas à l’intérieur se combine bien avec ce coup de poing et devrait aider à éliminer un peu de puissance à droite de Nunes. De plus, ce n’est pas un coup de pied facile pour contrer les démolitions.

Enfin de Randamie vous devez faire attention à ne pas le remettre sur la clôture, ce qui est susceptible de Nunes Cherchez à vous accroupir sur le corps à corps. Ouais Nunes assure ce positionnement, la prudence est de nouveau de mise: Randamie Vous ne pouvez pas aller chercher la cravate double cou et laisser vos hanches dans le processus.

Amanda Nunes contre Germaine de Randamie LIVE

Bien sûr, Nunes Elle est la favorite, car elle est dans une course absolument incroyable. Le double champion brésilien manque vraiment de rivaux: UFC Il envisage sérieusement de diriger la trilogie Shevchenko malgré l’horrible vengeance. Il n’y a tout simplement pas beaucoup d’options, alors j’espère que Ketlen Vieira reviendra de manière impressionnante samedi soir également.

Une défaite entraînerait certainement une revanche immédiate et un combat en trilogie.

Pendant ce temps, une victoire changerait vraiment tout De Randamie. Après la controverse dans sa victoire avec Holly Holm et les vacances de son titre qui ont suivi, beaucoup dans le monde des combats ont annulé son titre. Cependant, personne ne pourrait le nier s’il renversait Nunes, et ce serait son deuxième titre divisionnaire, qui la placerait parmi une entreprise rare.

Répétition vidéo: