Amanda Nunes dit qu’elle ne participera pas le 9 mai

Même si on pensait qu’à son retour à l’activité, la UFC Il offrirait trois combats titulaires, dont l’un risque de ne pas se matérialiser. Et est-ce Amanda Nunes a révélé qu’il ne prévoyait pas de concourir le mois prochain.

Après l’annulation de UFC 249, Dana White il a jeté son dévolu sur le 9 mai, date à laquelle l’action retournerait dans l’octogone avec une poignée de combats en titre, dont un qui verrait Nunes exposer sa couronne de poids plume pour la deuxième fois au Canadien. Felicia Spencer.

Vingt jours après l’événement provisoire, la Brésilienne a avoué à CBS Sports (via MMA Junkie) qu’elle ne combattrait pas réellement.

“En fait, je ne vais pas me battre le 9 mai. Je vais me battre, mais je ne sais toujours pas quand. Je ne sais pas si c’est le meilleur moment pour se battre. Laissons ce coronavirus disparaître un peu pour que vous puissiez au moins avoir un camp complet. Nous pouvons donc regarder juin. Voyons ce qui va se passer, mais je me battrai le 9 mai. »

Le classement numéro un pour les femmes livre sur une séquence de dix victoires consécutives et vient de surmonter un échec unanime à Germaine de Randamie dans le UFC 245.

Spencer, ancien champion Feather of Invicta FC, vient de la réalisation de la deuxième victoire de TKO de sa carrière en terminant Zarah Fairn Dos Santos dans le UFC Fight Night Norfolk. La Montréalaise conserve une fiche de 2-1 dans la promotion, sa seule défaite étant aux mains de Cris Cyborg dans le UFC 240.