Amanda Nunes nie avoir combattu lors de l’émission du 9 mai à l’UFC

Dana White a déclaré qu’il prévoyait qu’Amanda Nunes défendra le titre des poids coqs des femmes lors de la carte de retour de l’UFC le 9 mai, mais Nunes elle-même a nié qu’elle soit sur la carte. White prévoyait que Nunes défend son titre contre Felicia Spencer comme l’un des trois combats pour le titre dans la série. En parlant avec CBS Sports, Nunes a dit qu’elle n’allait pas le faire.

“En fait, je ne me bats pas le 9 mai”, a déclaré Nunes. “Je vais me battre, [but] Je ne sais pas encore. Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour moi de me battre en ce moment. Laissez ce coronavirus passer un peu pour que je puisse au moins avoir un camp complet. On peut peut-être voir vers juin, [but] voyons ce qui va se passer. Mais je ne me bats pas [May 9]. “

Nunes a dit qu’elle avait hâte d’affronter Spencer, disant: «J’aime beaucoup ce match. J’aime combattre des filles comme elle – dure, je veux me battre tout le temps, elle n’est pas une combattante en cours d’exécution. Elle va vraiment apporter ça et j’adore ça. Cela fait ressortir le meilleur de moi. »

White avait également ciblé Tony Ferguson contre Justin Gaethje pour le titre intérimaire des poids légers et Henry Cejudo contre Dominick Cruz pour le titre des poids coqs pour le spectacle, qui serait le premier combat de l’UFC depuis que la pandémie de COVID-19 est passée à plein régime.