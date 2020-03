Amanda Nunes réagit aux performances impressionnantes de Megan Anderson et Felicia Spencer à l’UFC Norfolk

Image via @ufc sur Instagram

Amanda Nunes, championne des poids plumes de l’UFC, a déclaré avoir été impressionnée par Felicia Spencer et Megan Anderson à l’UFC Norfolk.

La division poids plume des femmes de l’UFC a disputé deux combats à l’UFC Norfolk. Dans le premier, Anderson a terminé la nouvelle venue de l’Octogone Norma Dumont de façon dévastatrice avec un KO de premier tour. Dans le deuxième, Spencer a arrêté Zarah Fairn au premier tour avec un gros poids au sol. Anderson et Spencer ont été très impressionnants dans leurs performances, et Nunes a remarqué ce que chaque femme a fait.

Il semble très probable que le prochain tir du titre poids plume des femmes de l’UFC reviendra à Spencer ou Anderson. Selon le champion, elle est prête à combattre l’un ou l’autre. Découvrez ce que Nunes a écrit sur son Twitter ci-dessous.

Un combat, Nice KO… voyons l’autre maintenant. 🦁 #UFCNorfolk

– Amanda Nunes (@Amanda_Leoa) 1 mars 2020

I like both winners tonight. Now it’s up to the @danawhite I’m ready for either. 🦁

— Amanda Nunes (@Amanda_Leoa) March 1, 2020