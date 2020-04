Amanda Nunes répond à la demande de Felicia Spencer de déplacer le combat pour le titre en Floride

Image via @ufc sur Instagram

Plus tôt cette semaine, Felicia Spencer a demandé que son titre de champion poids plume avec la championne en titre Amanda Nunes, provisoirement prévue pour le 9 mai au Brésil, soit déplacé en Floride. Son raisonnement, bien sûr, découle de la pandémie de COVID-19 en cours et des difficultés de voyage qu’elle a engendrées.

@Amanda_Leoa nous vivons tous les deux en ☀️ Floride, mettons # UFC250 “dans notre arrière-cour”. Ne partez pas! 😋

@ Mickmaynard2 @danawhite @ufc

– Felicia The FeeNom Spencer (@ FeeNom479) 30 mars 2020

«Amanda Nunes, nous vivons tous les deux en Floride. Mettons l’UFC 250 dans notre arrière-cour », a écrit Spencer sur Twitter. “S’il vous plaît ne partez pas!”

Il n’a pas fallu longtemps à Nunes pour répondre à cette demande de Spencer.

Malgré son origine brésilienne, la championne est tout à fait d’accord avec la suggestion de son challenger.

Pardon. Juste voir ça. Je ne vais nulle part, ma fille. Je pense que c’est une excellente idée. Faisons cela

– Amanda Nunes (@Amanda_Leoa) 1 avril 2020

“Désolé,” répondit Nunes. «Je viens de voir ça. Je ne vais nulle part, ma fille. Je pense que c’est une excellente idée. Faisons cela.”

En plus de ce combat pour le titre Nunes contre Spencer, l’UFC 250 devrait présenter un combat pour le titre des poids coq entre le champion Henry Cejudo et le challenger Jose Aldo. Il n’est pas clair si Nunes et Spencer ou suggèrent que la carte UFC 250 entière soit déplacée en Floride, ou que leur combat soit spécifiquement transféré sur une carte Floride distincte.

À l’heure actuelle, l’UFC travaille dur pour trouver des emplacements pour ses prochaines cartes de combat – en particulier l’UFC 249, qui est prévue pour le 18 avril. Alors que la pandémie de coronavirus continue de balayer le monde, les lieux qui permettent des rassemblements publics deviennent rares, laissant la promotion avec peu d’options.

À l’heure actuelle, la Floride semble être l’un des rares endroits au monde où une carte de combat est encore possible, alors Amanda Nunes et Felicia Spencer pourraient être sur quelque chose. Pensez-vous qu’ils finiront par se battre dans le Sunshine State?

