Amanda Nunes superfight, Katna Chookagian de l’UFC 247 croit qu’elle “dominera” Shevchenko à chaque tour

Tout comme son compatriote challenger pour le titre de la carte principale, Dominick Reyes, la candidate au poids mouche des femmes Katlyn Chookagian tentera de choquer le monde MMA plus tard ce soir (samedi 8 février 2020) à l’UFC 247 en direct sur ESPN + PPV depuis Toyota Center à Houston, Texas, et sortez l’actuelle championne de 125 livres Valentina Shevchenko dans le co-événement principal.

Chookagian, qui n’a jamais été sous ce genre de projecteurs auparavant, entre dans son affrontement à l’UFC 247 avec Shevchenko, un outsider massif de +700 (selon Bet Online). Cela a du sens étant donné que Shevchenko a été l’un des combattants les plus dominants du sport au cours des dernières années, mais Chookagian n’est pas prête à se coucher et à mourir pour l’un de ses sceptiques.

Au lieu de cela, Pennsylvanian, âgé de 31 ans, cherche à renverser la vapeur et à prendre le contrôle de «Bullet» où que le combat aille.

“Évidemment, je vais entendre And New, c’est le but”, a déclaré Chookagian à TMZ Sports. «Je vois cela se passer, la décision, la soumission, une sorte de finition. Peu importe où ça va, je suis meilleur que sa position debout et sur le sol. Alors, où que ça aille, je vais être dominant. “

Chookagian, qui n’a perdu dans sa carrière que par décision partagée, a beaucoup à gagner dans ce combat pour le titre. Non seulement le challenger possède le jeu de jambes, le mouvement de la tête, les compétences de frappe et la longue portée pour donner des problèmes à Shevchenko, mais Chookagian se trouve également être une ceinture brune en Jiu-Jitsu brésilien sous le célèbre Renzo Gracie. Donc, même si elle est une outsider ridicule dans son premier combat pour le titre à l’UFC, Chookagian a tous les ingrédients dont elle a besoin pour réussir.

Si elle est capable de le faire et quitte Houston avec le titre de poids mouche UFC de Shevchenko, alors Chookagian envisagerait de combattre une division dans l’espoir de devenir un véritable double champion.

«Je commence à penser à champ-champion lorsque je commence à manger après le combat. Vous savez, monter est assez haut. Gagner deux [titles] est plutôt sympa… La bonne chose est que j’ai combattu à 135 ans. Donc, vous savez, j’ai déjà combattu là-bas et j’ai gagné et je me sens à l’aise », a-t-elle expliqué. «125 Je me sens comme un tueur et je me sens plus grand. Mais, 135 je me suis battu là-bas avant et je suis confortable là-bas donc, [after I] gagner ce combat, j’envisagerais certainement de monter. »

Chookagian, qui a commencé sa carrière à l’UFC à 135 livres et détient en fait une victoire par décision partagée sur la prétendue championne d’Irène Aldana, comprend qu’un passage à la division des poids coq pourrait signifier un affrontement avec la légende du MMA féminin et la reine actuelle de deux divisions , Amanda Nunes. Ce ne sont pas de petites pommes, mais Chookagian pense qu’elle a raison aux côtés de tous les autres challengers potentiels dans la catégorie de poids.

“Celui qui est le champion à ’35. Si je monte en 35, c’est pour me battre pour le titre. Donc, quel que soit le champion là-bas, je dois me battre. Je sais qu’elle [Nunes] pourrait combattre Irene Aldana, ils parlent d’elle », a-t-elle déclaré. “Elle vient de remporter une bonne victoire et je l’ai battue avec un labrum déchiré, donc j’ai raison dans le mélange avec ces filles.”

Les objectifs de Chookagian en 2020 sont admirables et coïncident avec à peu près tous les autres candidats prometteurs qui tentent de faire sensation dans le MMA d’aujourd’hui, mais elle doit dépasser l’une des combattantes les plus meurtrières de ce sport ce week-end à l’UFC 247 avant toute autre chose.

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’intégralité de la carte de combat UFC 247 ci-dessous, en commençant par les matchs en ligne ESPN + / Fight Pass «Prelims», qui doivent commencer à 18h30. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.