Amanda Nunes vs. Felicia Spencer Cotes de paris publiées

Les paris sportifs ont dévoilé les cotes d’ouverture pour le prochain combat pour le titre poids plume féminin à l’UFC 250 entre Amanda Nunes et Felicia Spencer.

L’UFC a officiellement annoncé la semaine dernière que Nunes défendra sa ceinture poids plume pour la première fois contre Spencer lors de l’UFC 250, qui se tiendra le 9 mai à Sao Paulo, au Brésil. Le combat servira d’événement co-principal au combat de tête d’affiche entre le champion des poids coq UFC Henry Cejudo et la légende brésilienne Jose Aldo.

Le combat Nunes vs Spencer étant désormais officiel, les paris sportifs ont publié les cotes du combat. BetOnline a révélé les cotes d’ouverture suivantes pour le combat pour le titre Nunes contre Spencer (via BestFightOdds.com).

Cotes de paris UFC 250

Amanda Nunes -400

Felicia Spencer +300

Nunes s’est ouvert en tant que favori des paris -400, ce qui signifie qu’un pari de 400 $ vous rapporterait 100 $. Spencer a ouvert comme un outsider de paris +300, ce qui signifie qu’un pari de 100 $ vous rapporterait 300 $.

Nous savions tous que les paris sportifs ouvriraient Nunes comme favori, mais nous n’étions pas sûrs de combien. Ils ont fini par s’installer sur elle en tant que favorite 4 contre 1, ce qui est logique. Nunes est à la fois champion poids plume et poids plume de l’UFC dans les divisions féminines, et vient de remporter 10 victoires consécutives.

Depuis qu’il a remporté la ceinture poids plume de Cris Cyborg en décembre 2018, Nunes a ajouté deux défenses de titre de poids coq réussies contre Holly Holm et Germaine de Randamie. Elle cherchera maintenant à défendre la ceinture poids plume pour la première fois de sa carrière lorsqu’elle affrontera Spencer.

Spencer a décroché un titre en battant Zarah Fairn de manière impressionnante à l’UFC Norfolk. Le coup du titre est revenu à Spencer et Megan Anderson, et l’UFC a décidé que Spencer était plus digne. Spencer est 2-1 au classement général à l’UFC avec une défaite contre Cyborg dans son combat le plus médiatisé à ce jour, mais a une énorme opportunité ici de gagner la ceinture. Si elle peut vaincre Nunes, elle deviendra le meilleur combattant poids plume de l’UFC.

Sur qui est votre argent dans le combat pour le titre Amanda Nunes contre Felicia Spencer?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/11/2020.