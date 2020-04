Amanda Ribas admet qu’elle aimerait se battre pour la ceinture, mais elle sait qu’elle manque plus d’expérience

Amanda Ribas

Invaincu dans UFC Dans ses trois combats, Amanda Ribas est déjà une promesse dans la division des pailles. La Brésilienne a montré à chaque combat qu’elle était venue à l’UFC pour rester. Amanda reconnaît son intérêt à se battre pour la ceinture, mais il manque plus d’expérience.

“Je suis ambitieux. Je pense donc à la fin de l’année ou au début de la suivante. J’ai besoin de plus de combats. Je le sais. Pas seulement pour le classement, plus pour moi. J’ai besoin de plus d’expérience à l’UFC, avec les fans et peut-être à la fin de l’année ou au début de l’année prochaine », a déclaré le Brésilien dans une interview à MMAJunkie.

À seulement 26 ans, Ribas fait preuve de maturité dans la façon dont il gère sa carrière, dès le début de son contrat avec UFC. Le poids de la paille sait que la route est longue et l’accélération du processus peut lui nuire, au cas où vous auriez tort.

“Je pense que lorsque nous précipitons les choses, nous devenons très frontaux. Je pense que nous devons aller étape par étape pour arriver là où nous voulons. Parfois mon père et mes entraîneurs disent: Calme-toi. Détendez-vous, entraînez-vous. Tout se passe au bon moment »conclut-il.

La ceinture de poids en paille appartient actuellement aux Chinois Weili Zhang. L’Asiatique est sacré champion après avoir éliminé Jessica Andrade dans le combat de UFC Shenzhen en août de l’année dernière.

Ribas, a un dossier de 9-1. Dans son dernier combat, il a battu Randa Markos par décision unanime à l’UFC Brasilia.