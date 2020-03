Amanda Ribas décide Randa Markos

La Brésilienne Amanda Ribas était déterminée à se battre dans son pays natal et sa persévérance a payé samedi.

Ribas (9-1 MMA, 3-0 UFC) devait initialement combattre Paige Van Zant à l’UFC sur ESPN + 28 à Brasilia. Lorsque VanZant a dû se retirer en raison d’une blessure au bras, elle a demandé de reculer d’un mois.

Mais Ribas a refusé, voulant continuer le combat au Brésil, et le Canadien Randa Markos est intervenu pour prendre le combat des pailles. Dans le cadre surréaliste d’une arène vide en raison des préoccupations de COVID-19, Ribas a fait un show, dominant du début à la fin pour une victoire à l’unanimité. Les notes des juges étaient de 30-26, 30-25 et 30-25.

“Randa est une fille vraiment coriace … merci à elle d’avoir (pris) le combat”, a déclaré Ribas. “Pour le moment, l’UFC a déclaré que Paige lui avait cassé le bras. Randa a dit oui, alors merci. »

Markos (10-8-1 MMA, 6-7-1 UFC) a essayé de se montrer agressive, mais il n’a pas fallu longtemps pour que la stratégie se retourne, car elle a glissé et Ribas s’est retrouvée en première position. Cela s’est transformé en un processus de rinçage et de répétition au cours des deux premiers tours du combat. Markos parviendrait à se remettre sur pied, puis se retrouvait sur le tapis, alors que Ribas mélangeait des mouvements flashy comme faire tourner les poings et les coups de pied avec le reste de son répertoire frappant pour mettre en place ses éliminations.

En cas de doute, Markos a donné une performance clinique au troisième tour. Elle a marqué un retrait, a continuellement amélioré sa position, a travaillé pour de multiples soumissions et a concassé du terrain au milieu du livre, jusqu’au cor final.

Avec sa troisième victoire en carrière, Ribas en a maintenant remporté quatre d’affilée. Markos a maintenant perdu deux de ses trois derniers matchs après sa septième perte de décision en carrière.

Le combat des femmes en poids paille faisait partie de l’UFC sur la carte préliminaire ESPN + 28 à Ginasio Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil. Il a été diffusé sur ESPN et diffusé sur ESPN +.

Les résultats UFC les plus récents sur ESPN + 28 incluent:

Amanda Ribas bat. Randa Markos par décision unanime (30-26, 30-25, 30-25)

Elizeu Zaleski dos Santos bat. Aleksei Kunchenko par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Rani Yahya contre Enrique Barzola a régné sur un tirage à la majorité (28-29, 28-28, 28-28)

Maryna Moroz bat. Mayra Bueno Silva par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

David Dvorak bat. Bruno Silva par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Bea Malecki bat. Veronica Macedo par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

