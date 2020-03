Amanda Ribas offre une légende «décontractée» de Paige VanZant

Amanda Ribas veut reprogrammer son combat avec Paige VanZant après avoir remporté une grosse victoire à l’UFC sur ESPN + 28.

Ribas (10-1 MMA, 3-0 UFC) a continué le début parfait de son mandat octogonal samedi quand elle a remporté une victoire unanime sur Randa Markos lors de leur match de poids de paille, qui a eu lieu à Ginasio Nilson Nelson à Brasilia, Brésil.

Markos a remplacé VanZant (8-4 MMA, 5-3 UFC) dans le match après que «PVZ» eut plus de retours avec sa blessure récurrente au bras. Cependant, elle retrouve sa pleine santé, et Ribas a dit qu’elle voulait que ce combat revienne, et qu’elle était même prête à prendre du poids pour y arriver.

“Bonjour Paige, comment vas-tu?” Ribas a déclaré à l’UFC sur ESPN + 28 après le combat. “J’espère que tu es bon. Je souhaite que votre rétablissement soit vraiment bon, car je veux toujours me battre avec vous. Peu importe que ce soit 115 ou 125 pour mieux récupérer. C’est bon. C’est décontracté. “

Ribas a déclaré que combattre VanZant était en haut de sa liste de souhaits. Cependant, si les étoiles ne s’alignent pas, elle pense qu’il existe une option alternative qui la verrait faire face à un ancien champion de l’UFC ou de l’Invicta FC.

“Je suis ambitieux”, a déclaré Ribas. «Je voudrais également combattre la gagnante du combat entre Carla Esparza et Michelle Waterson (prévue pour le 11 avril). Je suis sûr que ce serait un grand combat. “

Pour l’instant, Ribas se délecte de sa dernière performance. Elle était trop pour son ennemi du début à la fin, devançant Markos aux pieds et au sol en route vers un score de 30-25, 30-25 et 30-27.

Markos était l’adversaire le plus qualifié que Ribas ait rencontré à ce jour, et bien que la Brésilienne n’ait pas pu terminer le combat, elle a pu montrer l’étendue de ses talents.

“Depuis que j’ai commencé à étudier Randa Markos en tant qu’adversaire, j’ai vu qu’elle était une combattante très forte qui a réussi à annuler le match de ses adversaires”, a déclaré Ribas. «J’ai pu montrer que je ne suis pas seulement un athlète de judo ou un athlète de jiu-jitsu ou juste un athlète de muay thaï. Je suis un athlète MMA. Je me suis battu debout, par terre. Bien sûr, je voulais le KO ou la soumission, mais la victoire est venue et c’est ce qui compte. »

