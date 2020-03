Amanda Ribas souhaite toujours affronter Paige VanZant

Amanda Ribas après avoir remporté l’UFC Brasilia

La Brésilienne Amanda Ribas a remporté une autre victoire à l’UFC Brasilia. Dans une décision claire, il a vaincu Randa Markos par décision unanime et reste invaincu dans l’organisation.

Avec plus d’attention de la presse, Amanda a affirmé son intention d’affronter Paige VanZant, qui était son rival pour cet événement, mais il s’est retiré de l’événement après une blessure.

Les déclarations ont été faites à la presse après le combat.

«Depuis que le combat avec Paige VanZant était prévu, je veux toujours la combattre. J’ai dit qu’il pouvait se battre dans sa catégorie, pour que son bras s’améliore plus rapidement, et il est à 100% dans son combat. J’accepte. Ils n’ont plus répondu. Mais si Paige prend trop de temps, la gagnante entre Carla Esparza et Michelle Waterson serait super pour moi. Maintenant, je veux me reposer un peu, profiter de la victoire. Je dois parler à mon équipe, mais mai ou juin je veux être de retour pour montrer toute cette énergie à tout le monde “, dit le Brésilien.

Sparza y Waterson ils avaient un combat prévu pour l’événement 11 avril dans Las Vegas. Mais, ils se battent tous les deux pour se rapprocher du top 5 de la division dirigée par Weili Zhang.

Pour le moment, Ribas Ce n’est pas dans le classement de la division, mais une victoire de plus peut garantir qu’il est dans ce groupe.

Amanda Ribas, a un dossier de 10-1. Sa seule défaite a été en 2015, quand il a perdu contre KO le front Polyana Viana dans Jungle Fight 95.