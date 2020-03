Amanda Ribas toujours intéressée par le combat de Paige VanZant après l’UFC Brasilia

BRASILIA – Amanda Ribas a toujours le sourire, même lorsque l’UFC appelle avec de mauvaises nouvelles.

Il y a deux mois, la promotion l’a informée qu’elle ne ferait plus face à Paige VanZant à l’UFC Brasilia. Battre la starlette de l’UFC aurait été une belle encoche à sa ceinture. Mais sa seule préoccupation était d’obtenir un autre adversaire.

Riba en a obtenu un à Randa Markos, qu’il rencontre sur la carte préliminaire ESPN + de l’événement à huis clos de samedi.

L’ascension de Ribas à l’UFC a été impressionnante. Champion du monde IMMAF en tant qu’amateur en 2014, Ribas a rapidement accumulé un record professionnel 6-1 avant de signer avec l’UFC.

Lorsqu’une suspension pour dopage a forcé Ribas à quitter le jeu pendant près de deux ans, se terminant lorsque l’USADA a mis fin à sa sanction juste avant son expiration, Ribas n’a pas perdu de temps à son retour avec des victoires sur Emily Whitmire et Mackenzie Dern.

Ribas elle-même admet qu’elle “ne s’attendait pas” à grimper si rapidement au classement des poids de paille au cours des huit derniers mois, mais elle y voit un signe positif.

“Si l’UFC me met contre les combattants populaires, cela signifie qu’ils voient également ce potentiel en moi, ce qui me rend très heureux”, a déclaré Ribas à MMA Fighting. «Je suis ravi d’être parmi les meilleurs. J’ai pleuré quand je suis devenu un top 15 (combattant) parce que cela m’a montré que je peux vraiment aller où je veux si je travaille dur pour ça. Je n’y suis pas encore, mais je m’approche. “

Ribas ne fait plus face à un VanZant très populaire samedi, mais veut toujours ce match. En fait, selon les membres de son équipe, l’UFC n’exclut pas une nouvelle réservation de ce combat si Ribas dépasse Markos à Brasilia.

“Elle est populaire, alors … Je me concentre à 100% sur la lutte contre Randa, mais je suis très intéressée par la lutte contre Paige ensuite”, a déclaré Ribas. «Je me vois comme quelqu’un préparé pour cela, je me vois aller après un top cinq (adversaire) après ce combat. Si la victoire vient, bien sûr. Je dois me concentrer sur ce combat maintenant.

«Mais je pense que, de la façon dont ils me voient, je veux affronter un adversaire parmi les cinq premiers. Je me vois me battre trois fois cette année, et j’ai peut-être déjà la ceinture l’année prochaine. Nous devons voir grand, non? “

«J’étais un peu contrariée (lorsque VanZant s’est retirée), bien sûr, parce qu’elle attire l’attention et tout, mais je voulais juste me battre. Je voulais savoir qui j’allais combattre. Je pense qu’il n’a fallu que deux jours pour qu’ils reviennent avec Randa Markos. J’avais peur qu’ils abandonnent le combat. »

VanZant a subi plusieurs chirurgies aux bras et n’a pas combattu depuis la victoire de soumission sur Rachael Ostovich en janvier 2019. Markos, qui a devancé Ashley Yoder par décision partagée en octobre dernier, s’envole pour le Brésil pour la première fois depuis un tirage majoritaire contre Marina Rodriguez en 2018 .

La stratégie est «presque la même», a déclaré Ribas en riant. “Cela ne fait que changer la couleur des cheveux.”

“Randa Markos est plus stratégique, donc je dois faire attention et ne pas la laisser faire son truc”, a-t-elle ajouté. «Je dois imposer mon jeu. C’est une adversaire très compliquée. Je veux vraiment un KO, parce que mon premier combat (UFC) était une soumission, et le second était une décision, alors j’espère qu’il y aura un KO. Et peut-être aussi un bonus. Je m’entraîne pour ça, pour faire de mon mieux. “

Combattant sur le sol brésilien pour la première fois depuis son arrivée dans la société de Dana White, Ribas devient nostalgique en regardant ses jours d’avant l’UFC.

«Tout a changé depuis ce dernier combat, car c’est à ce moment-là que j’ai rencontré (Antonio)‘ Minotauro »(Nogueira)», a déclaré Ribas à propos de la victoire décisive de Jennifer Gonzalez Araneda au Max Fight 18 dans sa ville natale de Varginha.

«J’ai ensuite déménagé à l’étranger et j’ai commencé à m’entraîner à l’American Top Team et j’ai signé avec l’UFC. Mais alors (j’ai) eu cette situation de dopage déchirante et j’ai été mis à l’écart pendant près de deux ans avant d’être autorisé. C’était tellement fou. Ma vie était comme une montagne russe ces quatre dernières années. J’ai vécu tellement d’adrénaline et d’émotions que je pense que je deviens si calme et détendu quand je dois concourir, et j’adore ça. “