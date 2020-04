Amanda Ribas veut finaliser son combat avec Paige VanZant sur Fight Island

Amanda Ribas

Amanda Ribas espère enfin affronter Paige VanZant lors de la programmation de UFC, qui est détenu par la pandémie de coronavirus, reprend.

Ribas veut se rendre sur l’île privée de Dana White si cela se produit, et que vous souhaitez terminer le combat à cet endroit.

Le poids de la paille allait faire face Paige VanZant dans UFC Brasiliamais VanZant Il a quitté la carte après une blessure au bras. Ribas a fini par faire face Randa Markos qui a dominé et veut maintenant se mesurer à l’américain.

RibasIl a vu l’action trois fois en moins d’un an et a remporté tous les combats. VanZantde toi est sorti de l’octogone depuis 15 mois, et son dernier combat était en Décembre 2016.

Visage Ribas après une longue période d’inactivité, cela peut être une mauvaise idée, mais VanZant Il a montré une attitude et une volonté d’accepter chaque combat. Pour cette raison, Ribas Il pense qu’il acceptera le combat et que ce serait un grand combat.

“Ce serait tellement bien”dit Ribas. «Elle se bat comme si elle ne s’arrêtait pas. Tout le temps de coups de pied et de coups, je pense que ce serait un combat passionnant entre elle et moi. J’espère qu’elle dit “.

Avec le report de UFC 249 et les événements ont calé indéfiniment, le combat devrait être reprogrammé. Blanc travaille sur une île privée où il se battra et sera prêt dans un mois, et Ribas veut participer à l’un de ces panneaux d’affichage.

Imaginez ça? C’est une île mystérieuse », il a dit Ribas. «Je m’imagine comme le jeu Mortal Kombat mais avec une arène. J’imagine quelque chose de fou. Je veux donc me battre. “ Le Brésilien a conclu.

Il ne reste plus qu’à espérer que les entremetteurs de l’UFC décideront.