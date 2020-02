Amir Khan va “faire un show” à huis clos

Le poids léger singapourien Amir Khan dit qu’il a l’intention de faire ce qu’il fait le mieux et de terminer son homme quand il retournera à l’action sur le sol national à «ONE Championship 109: King of the Jungle».

Khan (12-6) a terminé 10 de ses victoires en carrière à distance et reste l’un des prétendants les plus dangereux de la division des poids légers de ONE. Mais malgré son penchant pour les finitions, sa dernière sortie l’a vu se battre jusqu’au tableau de bord alors qu’il prononçait un verdict à décision partagée contre Ev Ting de Nouvelle-Zélande lors de “ONE Championship 104: Edge of Greatness”.

Khan affronte Kimihiro Eto, diplômé japonais de la série ONE Warrior, qui a remporté trois combats dans la sous-promotion de recherche de talents de ONE pour gagner sa place sur la liste complète de ONE. Il a perdu contre le sud-coréen Sae Sung Park lors de ses débuts avec ONE en juillet 2019, mais revient ce week-end pour tenter de remporter la victoire sur l’un des plus grands noms de la promotion.

Eto (16-5-2) n’est pas étranger à Khan, le couple s’étant entraîné ensemble dans le passé, et le Singapourien dit que les deux hommes savent à quoi s’attendre l’un de l’autre lors de la nuit de combat.

“Nous connaissons tous les deux les styles de chacun”, a-t-il déclaré. «Il a plus d’une base de catcheur. Il est très technique dans ce domaine. Nous savons tous les deux ce que nous essayons de faire, grosso modo, mais je m’attends également à des surprises de sa part. »

Khan a déclaré que sa préparation avait été aussi fluide que jamais, malgré l’épidémie de coronavirus dans la région. La situation a contraint ONE à organiser l’événement du 28 février à huis clos au Singapore Indoor Stadium, sans aucun ventilateur autorisé à entrer dans le bâtiment pour les combats. Cependant, Khan, qui s’entraîne au gymnase Evolve MMA de la ville, a déclaré qu’il n’avait rencontré aucun problème pendant le camp de combat et qu’il prévoyait de livrer une performance divertissante pour les fans qui regardent de chez eux plutôt qu’à l’intérieur de l’arène.

«Jusqu’à présent, la formation a été excellente et le coronavirus n’a pas du tout affecté ma formation», a-t-il déclaré. «Je cours encore en plein air et la formation est devenue phénoménale.

«Au début, j’étais un peu déçu (me battre à huis clos), parce que j’aime les fans et que je reçois l’énergie de la foule. Mais à la fin de la journée, le combat doit continuer et c’est juste sans danger pour les fans. Alors je vais juste garder à l’esprit qu’ils regardent de chez eux, donc je vais quand même apporter mon A-game et faire un super show. “

Avec Stamp Fairtex et Sam-A Gaiyanghadao défendant leurs titres respectifs de kickboxing et de muay thaï dans les deux combats de l’événement principal à Singapour, la bataille de Khan avec Eto forme le combat MMA de la soirée dans “The Lion City”, et les 25 ans de vieux dit que son objectif est de revenir à faire ce qu’il fait le mieux, en terminant les combats.

«Cette année, je veux reprendre mes moyens de finition», a-t-il déclaré. «J’essaie de viser l’arrivée et de mettre la pression dès la cloche. … Je me sens vraiment confiant, vraiment frais et prêt à partir. »

.