Amour et guerre: les De La Rosas et les rois expliquent ce que ça fait pour les couples qui se battent sur la même carte

Il n’y a pas beaucoup de couples qui peuvent dire qu’ils ont eu un rendez-vous amoureux comme celui des De La Rosas et des Kings.

Là encore, leurs apparitions récentes à l’UFC Rio Rancho et au Bellator 238 ressemblaient davantage à des voyages d’affaires, et à des précédents. Mark et Montana De La Rosa ont été la première paire de combattants mariés à concourir sur la même carte UFC; Jason et Emilee King sont les premiers à le faire pour Bellator.

MMA Fighting a rattrapé l’histoire en créant des duos pour avoir un aperçu de ce que c’est que de mener un combat, de concourir et de faire face aux conséquences d’un spectacle où vous êtes tout aussi – sinon plus – concentré sur votre autre en tant que vous êtes sur vous-même.

Le Lead-Up

La préparation au combat est un exercice d’équilibre dans les meilleures circonstances et cela ne peut aider que si vous avez un système de soutien fiable pour vous pousser plus loin dans vos meilleurs jours et vous ramasser sur vos pires.

Mais que se passe-t-il lorsqu’un élément clé de ce système de soutien doit s’inquiéter de sa propre entreprise?

Pour les De La Rosas, leur entraînement réel pour le spectacle du 15 février a été grandement affecté du fait qu’ils concourent tous les deux à 125 livres. En règle générale, Mark agira comme un mannequin d’entraînement pour le Montana quand elle aura un combat programmé, et Montana fera de même pour Mark quand il sera temps de participer. À cette occasion, ils devaient tous deux avoir leur visage en jeu et cela a conduit à des moments passionnés et compétitifs sur les tapis.

“C’était un peu différent parce que d’habitude, si je suis dans un camp de combat, j’utilise le Montana et nous nous déplaçons lentement”, a déclaré Mark. «Mais puisque nous sommes tous les deux dans le camp de combat, nous avons fait un tas de séances individuelles avec nos entraîneurs et tout ça et nous nous sommes utilisés, donc généralement chaque fois que nous le faisons, je serai juste un bon corps pour le Montana , laissez-la me battre, laissez-la travailler ses affaires et essayez d’agir comme son adversaire.

“Mais c’était un peu plus difficile cette fois-ci parce qu’à mes yeux tout ce que j’ai c’est une killzone, donc j’imagine mon combat, mais pourtant elle imagine son combat. Elle va dur, j’essaie d’aller dur, elle essaie d’être un bon corps, j’essaie d’être un bon corps, personne ne veut vraiment se faire tabasser ou se rendre, donc ça rend un peu rude. Habituellement, nous ne faisons que bouger et bouger et j’essaie simplement d’être un bon corps pour elle. “

Les Kings n’ont pas été confrontés à ce dilemme car Emilee a été réservé pour un combat de poids de paille, tandis que Jason incline la balance à 170 livres le jour de la pesée. Ils ont toujours eu une relation de travail claire, avec Jason agissant en tant que mentor d’Emilee pour une grande partie de leur carrière depuis leur première rencontre en 2013 à Knoxville Mixed Martial Arts et continuant à ce jour après leur mariage il y a un peu plus d’un an.

Pour Jason, une préoccupation qui lui a été posée était de savoir comment les deux coordonneraient leurs réductions de poids. Mais étant donné la façon dont lui et sa femme se connaissent bien, il s’est avéré que ce n’était pas un problème.

“Je pense que la plus grande question que nous avons est de savoir comment réduire le poids ensemble”, a déclaré Jason. “En toute honnêteté, je pense qu’il est plus facile de réduire le poids ensemble simplement parce que vous avez quelqu’un qui sait ce que vous vivez. Nous savons les choses qui sont bonnes à se dire, les choses qui sont mauvaises à se dire, nous savons comment travailler le régime.

“Je suis un [George] Nutritionniste certifié Lockhart donc parce que je passe tellement de temps avec Emilee, je peux adapter un régime ici ou là en fonction des besoins de la journée. Tout cela était vraiment facile. »

Si quoi que ce soit, la plupart du drame d’avant-combat s’est produit pour les Kings lors de la signature de leurs combats. Alors que le combat d’Emilee avec le champion de boxe Ava Knight pour le 25 janvier a été annoncé bien à l’avance, Jason se préparait pour un combat du Valor Fighting Challenge lorsque son entraîneur lui a demandé s’il voulait essentiellement un billet gratuit pour voir le combat d’Emilee sous la forme d’une réservation de combat. .

C’était au cours d’une saison des fêtes émouvante lorsque Jason avait à faire face au décès de sa grand-mère. Elle n’a jamais regardé Jason se battre, mais il se demande si elle a contribué à lui offrir son opportunité de Bellator.

“Nous avons en quelque sorte simplement dit que ma grand-mère était dans l’oreille de Dieu en train d’essayer de tirer des faveurs”, a déclaré Jason.

Journée de combat

Ce n’était pas la première fois que l’on se battait sur la même carte pour l’un ou l’autre couple.

Mark et Montana avaient partagé deux fois la vedette sur la scène régionale du Texas; tandis que Jason et Emilee apparaissaient ensemble sur le même spectacle pour la quatrième fois.

Les circonstances ne pouvaient pas être plus différentes pour les deux couples, car les combats du Montana et de l’UFC Rio Rancho de Mark devaient avoir lieu à des heures d’intervalle tandis qu’Emilee et Jason se disputaient pour ouvrir la carte principale du Bellator 238. Cela a conduit à des moments étranges et anxieux, pour des raisons différentes.

“Il s’est battu à environ 15 heures, alors je suis resté à l’hôtel et je l’ai regardé sur mon téléphone”, a expliqué Montana. «Donc j’étais vraiment nerveux à le regarder, mais je pense que cela m’a aidé à sortir tous mes nerfs avant mon combat, donc je pouvais en quelque sorte, comme, me détendre et me concentrer sur moi. Je suis content qu’il y ait un grand écart entre les deux. “

Le Montana a dû regarder de loin Mark a perdu par KO au deuxième tour contre Raulian Paiva. Avec sa femme même pas dans le bâtiment pour son combat, encore moins dans son coin, c’était une nouvelle expérience pour Mark, bien qu’il ait trouvé l’humour dans la situation.

«Ça craint que le combat ne me soit pas arrivé, mais ça s’est très bien passé parce que d’habitude – ne vous méprenez pas, j’aime avoir Montana dans mon coin – mais parfois je peux juste voir à quel point elle est nerveuse et elle ne fait pas un bon travail de le cacher », a déclaré Mark.

“Elle est juste super nerveuse, j’essaie de me faire pomper, mais je regarde là-bas et je sais qu’elle ne fait que baiser des briques.”

Dans le cas des Kings, Emilee n’a jamais coincé Jason et Jason n’avait pas l’intention de coincer Emilee avant même qu’il ne découvre qu’il avait son propre combat. Comme Mark, Jason est conscient de la pression supplémentaire qu’il peut y avoir en sachant que votre bien-aimé est à quelques mètres seulement.

“J’ai acculé Émilee et je pense que dans une pincée nous pouvons, mais idéalement nous essayons de ne pas le faire”, a déclaré Jason. «Emilee sait que je suis très fière d’elle, que je l’aime beaucoup et que l’issue d’un combat n’affectera jamais cela, mais – et je peux le dire moi-même aussi – malgré le fait de savoir que les uns et les autres coin juste là, ça met un peu de stress et de tension indue, comme je dois la rendre fière ou elle doit me rendre fière ou quelque chose comme ça.

“C’est quelque chose que nous savons être faux, mais c’est quelque chose dont vous ne pouvez toujours pas vous nourrir une fois que vous y êtes.”

Compte tenu de la proximité de leurs combats, Jason et Emilee n’avaient pas beaucoup de choix quant à la façon dont ils pouvaient s’entraider la nuit du combat; Mark, d’autre part, a dû faire face à des examens médicaux et prendre tout le temps qu’il pouvait pour se remettre mentalement de sa perte, puis passer au coin du Montana contre Mara Romero Borella.

Montana – qui a ensuite battu Borella par décision unanime – savait qu’il y avait une chance qu’elle puisse être la seule gagnante le soir du combat.

“Je suppose que je savais [Mark’s fight] aurait pu aller de deux façons », a déclaré Montana. «Et je devais m’y préparer. J’étais préparé à tout ce qui allait se passer dans son combat et je savais que je devais entrer et faire ce que je devais faire pour gagner mon combat. Donc, après mon combat, j’étais un peu passé et je devais me concentrer sur mon combat. »

Au Bellator 238, Emilee a combattu en premier comme elle l’avait fait à chaque fois qu’elle et Jason étaient sur le même spectacle et a fait une surprise avec une soumission de Knight au premier tour. Ensuite, elle a tourné toute son attention vers son mari qui devait participer à une compétition dans environ cinq minutes.

«Je pense que j’aurais pu être un peu princesse avec certains membres du Bellator et si je l’étais, je m’en excuse», a déclaré Émilee. «Je me disais:« Que dois-je faire parce que je veux regarder mon mari se battre? »Alors j’essayais simplement de vérifier la liste des médecins, de passer les entretiens et tout ça, et je me disais: «Puis-je simplement regarder mon mari? Il est le suivant. “Tout le monde était très cordial et très aimable envers moi, ce dont je suis très reconnaissant.

«La seule chose qui me passait par la tête était simplement de rouler, de rouler, puis de regarder Jason. Et c’est un peu ce qui s’est passé. C’était très rapide et la prochaine chose que je sais, c’est que Jason sort et que je le regarde et c’est le sentiment que j’ai l’habitude, d’avoir tout le focus sur lui en ce moment. Mon moment était donc terminé et il était temps pour le sien. »

Quelques instants plus tôt, Jason pouvait à peine se tenir à regarder et ce n’est qu’avec les yeux d’un ami qu’il a pu célébrer la victoire d’Emilee.

“Alors j’ai tourné le dos à la télévision et j’ai demandé à mon entraîneur de lutte de l’allumer et de me dire à quelle heure et à quelle ronde nous étions, ne me dites rien d’autre”, a déclaré Jason. “Et il l’a allumé et [a cornerman] me tenait des mitaines, il a en quelque sorte regardé par-dessus mon épaule et il a dit: “Eh bien, je pourrais aussi bien vous le dire.”

«Je l’ai regardé, il avait ce grand sourire au fromage sur le visage et je savais en quelque sorte ce que cela signifiait, alors je lui ai fait un câlin et j’ai fait l’expérience de ce très gros effet,« Oui, elle l’a fait! Je suis tellement fier d’elle. “Mais ensuite, vous devez le maîtriser et vous préparer pour votre temps de départ.”

The Aftermath

Jason n’a pas réussi aussi bien qu’Emilee, perdant au premier tour par des grèves contre Raymond Daniels. Juste comme ça, les Kings sont passés du plus haut des sommets au plus bas des bas.

Ou du moins c’est comme ça que ça se passerait pour la plupart des couples. Pour Emilee et Jason, ils ont choisi de s’en tenir aux points positifs et à leur tradition de pizza d’après-combat.

“Nous sommes généralement le couple qui, après les combats, ne reste pas trop longtemps”, a déclaré King. «Nous allons dire bonjour et vous aimer à notre peuple, puis nous rentrons généralement à la maison et nous avons une tradition d’après-combat de pizza, si vous voulez.

«Nous obtenons simplement une pizza et gagnons, perdons ou tirons, nous savons que nous pouvons rentrer chez nous les uns les autres, où que ce soit. Si c’est une chambre d’hôtel, c’est parfait. Si c’est vraiment chez nous, c’est super. Et nous apprécions simplement la compagnie de chacun et mangeons de la pizza et passons du temps avec nos entraîneurs. Pour être honnête, c’est assez discret. »

“Je me concentre davantage sur les autres et c’est comme ça que je suis”, a déclaré Jason. “Évidemment, Emilee n’est pas seulement d’autres personnes, c’est mon autre personne, c’est ma femme. Donc, le fait qu’elle ait gagné était… Si nous avions tous les deux gagné, j’aurais quand même parlé de son combat. Cela signifiait le monde pour moi, cela signifiait le monde pour elle, juste le fait qu’elle était capable d’aller là-bas et de montrer au monde tout ce que je savais qu’elle pouvait faire. J’étais si fière d’elle.

“Évidemment, je suis en train de vivre mes propres difficultés à ce moment-là, mais au moins à ce moment de la nuit, je pouvais mettre tout cela de côté pendant un petit moment et la voir et me dire:” Elle l’a fait. C’est son moment et je suis si fier d’elle. »

Le sentiment était partagé par les De La Rosas. Alors que Mark a vu une séquence de défaites s’étendre, Montana a rebondi après une défaite et a maintenant remporté quatre de ses cinq derniers matchs, la plaçant au cœur de l’image des prétendants à la mouche.

“C’était génial de pouvoir enfin en finir avec ça, de se détendre et de prendre quelques verres et de revenir sur les trois derniers mois et sur la façon dont nous nous sommes entraînés et tout a finalement payé”, a déclaré Montana.

“Bien sûr, nous avons investi beaucoup de temps dans un camp de combat, cela aurait été nul si nous avions eu deux L”, a déclaré Mark. “Mais je suis heureux qu’elle ait réussi. Je suis devenu super excité quand elle a laissé tomber la fille parce que Montana est encore si super nouvelle. Elle est mieux classée et obtient toute cette expérience et tout ça, mais elle apprend toujours tous les jours. Elle n’a même pas encore atteint son plein potentiel. “

Les De La Rosas n’ont aucun scrupule à se battre à nouveau sur la même carte, mais les Kings préfèrent ne pas répéter ce processus s’ils peuvent l’éviter. Émilee était sympathique à l’idée que Jason doive la regarder se battre, puis se rendre immédiatement à la cage lui-même.

«Je suis arrivé avec la mentalité d’aller travailler, d’entrer, de sortir, puis je peux me concentrer sur Jason», a déclaré Emilee. «Alors que Jason devait porter le plus gros fardeau de regarder mon combat, de traverser ces montagnes russes émotionnelles, puis de se battre. Donc, si je peux éviter ce scénario pour moi-même, ce serait le plus idéal, mais comme Jason l’a dit, si une opportunité se présente, nous n’allons pas la refuser. “

Counselling de couple

En tant que deux premiers couples à partager une nuit de combat au niveau des ligues majeures, les De La Rosas et les Kings sont maintenant officiellement qualifiés pour donner leurs conseils à d’autres couples mariés qui pourraient finir par vivre la même expérience.

Alors, quel est leur conseil?

“C’est difficile car chaque relation est différente”, a expliqué Emilee. “En fait, au KMMA, il y a d’autres couples de combattants dans le gymnase et il semble que ce soit un thème commun que vous-même ou votre proche pouvez être plus dur pour vous que pour tout le monde en apparence et c’est simplement parce qu’ils attendent le plus de vous et qu’ils voient le plus de potentiel en vous.

“Donc, quand vous êtes à une époque où il serait très facile de prendre chaque frottement comme, comme, un tel conflit, prenez-le plutôt comme un compliment qu’ils ont autant confiance en vous, ils croient en vous, et soyez dire aussi à l’autre personne que vous croyez en lui tout autant. »

“Le plus grand conseil que je donnerais est de se rappeler que peu importe votre relation au gymnase, que vous soyez à la fois des coéquipiers ou que vous ayez ce que nous avons comme un mentor et un entraîneur, il y a un temps pour être des coéquipiers et un temps pour être quoi que ce soit dans le gymnase », a déclaré Jason. “Mais une fois rentré chez vous, vous devez en vérifier beaucoup sur le côté. Vous devez vous assurer que quelque part là-dedans, dans la majorité de votre vie, c’est le mari et la femme. Vous ne voulez pas passer la majorité de votre vie en tant que coéquipiers.

«Je pense qu’être coéquipiers est génial, mais vous devez être mari et femme, coéquipiers dans ce sens, et assurez-vous de passer du temps à vraiment renforcer cette relation et à vérifier toutes les autres relations que vous pourriez avoir à la porte et être juste l’un et l’autre en tant que mari et femme une fois à la maison. »

A la même question, M. De La Rosa est allé à un vieil adage:

“Femme heureuse, vie heureuse.”