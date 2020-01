Analyse des cotes des paris UFC 246

Image via @ufc sur Instagram

C’est le premier d’une série de nouveaux articles ici sur BJPenn.com en 2020 analysant les cotes des paris pour tous les événements UFC. Le premier événement de l’année est l’UFC 246.

Remarque: toutes les cotes sont basées sur les cotes actuelles sur BestFightOdds.com. Cet article est uniquement à des fins de divertissement. Ne pariez jamais ce que vous ne pouvez pas vous permettre.

Cotes de paris UFC 246

Conor McGregor -350

Donald Cerrone +290

Holly Holm -135

Raquel Pennington +115

Maurice Greene -130

Aleksei Oleinik +110

Claudia Gadelha -115

Alexa Grasso -105

Diego Ferreira -230

Anthony Pettis +190

Maycee Barber -900

Roxanne Modafferi +600

Sodiq Yusuff -145

Andre Fili +125

Nasrat Haqparast -335

Drew Dober +275

Aleksa Camur -120

Justin Ledet +100

Askar Askarov -145

Tim Elliott +125

Ode Osbourne -145

Brian Kelleher +125

Sabina Mazo -115

JJ Aldrich -105

Voici mon analyse des cotes de paris UFC 246:

Tout d’abord, je ne parierais pas sur McGregor à ces cotes. Je lui préfère battre Cerrone, mais -350 est beaucoup trop élevé compte tenu de la mise à pied de 14 mois et du fait que le combat est à 170 livres. Lorsque vous faites un pari, vous recherchez de la valeur, et je n’en vois aucun ici. C’est amusant d’avoir de l’argent sur l’événement principal, mais ne forcez pas un jeu si vous n’y êtes pas obligé.

Dans le co-événement principal, je pense que vous devez favoriser Holm pour battre Pennington. Ils se sont déjà battus auparavant et Holm a gagné la première fois. Oui, elle est plus âgée maintenant et peut-être en déclin, mais Pennington n’a pas prouvé qu’elle était meilleure que Holm. J’aime que Holm gagne ce combat, et le fait que les chances soient aussi proches pourrait même signifier qu’il y a un jeu à faire sur elle maintenant.

Le combat d’ouverture à la carte est un excellent combat entre Ferreira et Pettis. Assez fou, Ferreira est en quelque sorte le combattant le plus âgé de ce combat. Mais compte tenu des dégâts que Pettis a subis au cours de sa carrière et du nombre de blessures qu’il a subies, il est beaucoup plus âgé pendant les années de combat. J’aime Ferreira ici, mais je dois admettre que j’espérais qu’il serait un outsider.

En descendant vers les préliminaires, vous devez favoriser le jeune espoir Barber pour battre le vétéran vieillissant Modafferi. Mais ces chances sont folles. La pose de -900 en vaut rarement la peine, et vous vous donnerez un coup de pied si Modafferi finit par retirer le bouleversement. Je ne recommande pas de parier sur ce combat même si je m’attends à ce que Barber lève la main.

En action poids plume, j’aime vraiment que Yusuff bat Fili. C’est en fait l’un de mes paris préférés sur toute la carte. Avec un dossier parfait de 3-0 jusqu’à présent dans l’Octogone, le Nigérian de 26 ans a prouvé qu’il avait ce qu’il fallait pour être un concurrent à l’UFC. Fili est un combattant solide mais il a été inconsistant. Je pense que Yusuff le frappera et gagnera ce combat.

Dans la division des poids légers, j’aime Haqparast battre Dober. À seulement 24 ans, Haqparast a une belle fiche de 11-2 en MMA, y compris une marque de 3-1 à l’UFC. Dober est essentiellement un gardien à ce stade, tandis que Haqparast est quelqu’un qui pourrait frapper à la porte du top 10 d’ici la fin de 2020. À mon avis, Haqparast devrait être un favori encore plus grand dans ce combat.

Quels sont vos meilleurs paris pour l’UFC 246?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 16/01/2020.