C’est le deuxième d’une série de nouveaux articles ici sur BJPenn.com en 2020 analysant les cotes des paris pour tous les événements UFC. Le deuxième événement de l’année est l’UFC Raleigh.

Remarque: toutes les cotes sont basées sur les cotes actuelles sur BestFightOdds.com. Cet article est uniquement à des fins de divertissement. Ne pariez jamais ce que vous ne pouvez pas vous permettre.

Cotes des paris UFC Raleigh

Curtis Blaydes -250

Junior dos Santos +210

Rafael dos Anjos -270

Michael Chiesa +230

Alex Perez -260

Jordan Espinosa +220

Arnold Allen -300

Nik Lentz +250

Angela Hill -170

Hannah Cifers +150

Jamahal Hill -125

Darko Stosic +105

Bevon Lewis -450

Dequan Townsend +360

Lucie Pudilova -165

Justine Kish +145

Tony Gravely -120

Brett Johns +100

Montel Jackson -700

Felipe Colares +500

Nate Landwehr -125

Herbert Burns +125

Sara McMann -150

Lina Lansberg +130

Voici mon analyse des cotes des paris UFC Raleigh:

L’événement principal met en vedette deux des meilleurs poids lourds de l’UFC, le gagnant se rapprochant d’un tir au titre. Blaydes sort de deux victoires consécutives contre Shamil Abdurakhimov et Justin Willis pour rebondir après une défaite par élimination directe contre Francis Ngannou. JDS, quant à lui, a perdu contre Ngannou lors de son dernier combat pour marquer une séquence de trois victoires consécutives. JDS a un gros pouvoir de frappe et est toujours une menace pour le KO, mais Blaydes a un énorme avantage en lutte et a également un excellent cardio pour un grand homme. Je crois que Blaydes gagnera ce combat via TKO au sol et en livres. Je n’aime pas les chances cependant. Il y a beaucoup de bouleversements dans les combats lourds, alors faites attention ici.

L’événement co-principal est un combat de poids welter intrigant entre RDA et Chiesa. RDA a perdu trois de ses quatre derniers combats, mais les pertes ont été contre Kamaru Usman, Colby Covington et Leon Edwards, avec la victoire à venir contre Kevin Lee. Il a combattu la compétition d’élite, et bien qu’il ait perdu, au moins il a parcouru la distance et n’a pas fini. Chiesa, d’autre part, a vaincu Carlos Condit et Diego Sanchez depuis qu’il a atteint 170 livres. Il avait l’air dominant dans ces deux combats, mais ses deux adversaires sont de longue haleine. Je n’ai pas vu assez de Chiesa pour savoir qu’il peut battre RDA. Encore une fois, je n’aime pas les chances ici, mais je crois que RDA sera le combattant le plus complet et finira probablement par gagner une décision ici.

Le plus grand favori de la carte est Jackson sur Colares. Je sais que Jackson vient de remporter deux victoires consécutives, mais je ne sais pas pourquoi il mérite d’être un favori aussi massif contre Colares, qui vient d’une victoire bouleversée contre Domingo Pilarte. Nous avons vu la semaine dernière avec Maycee Barber que ce n’était jamais une bonne idée de parier sur un énorme favori, alors soyez prudent.

En jetant un œil à certains des outsiders que j’aime, je pense que Johns et Lansberg ont de bonnes chances de gagner leurs combats. Johns a beaucoup plus d’expérience à l’UFC que Gravely tandis que Lansberg a été beaucoup plus actif que McMann. Si vous cherchez des outsiders sur la carte pour parier, lancez des regards à Johns et Lansberg alors que je leur préfère gagner tous les deux.

Quels sont vos meilleurs paris pour l’UFC Raleigh?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 23/01/2020.