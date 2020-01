Ancien combattant du MMA, le justicier «Phoenix Jones» face à des accusations de drogue

Le super-héros potentiel “Phoenix Jones” a de très sérieux problèmes juridiques.

Jones, un combattant du MMA dont le vrai nom est Benjamin Fodor, fait face à de multiples accusations de drogue après avoir été surpris en train de vendre de la méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA) par un agent infiltré, selon un rapport du KOMA News de Seattle citant un dossier de greffier de district du comté de King.

Selon KOMA, un dossier du service de police de Seattle a révélé que l’arrestation de cet homme de 31 ans faisait partie d’une opération de piqûre qui s’est déroulée de novembre de l’année dernière à janvier. Fodor a initialement conclu un accord pour vendre un détective infiltré MDMA le 21 novembre, puis avec un complice identifié comme Andrea Irene Berendsen, il a de nouveau rencontré un agent le 9 janvier. La deuxième fois, les enquêteurs ont trouvé quatre grammes de cocaïne avec autres substances suspectes.

Fodor et Berendsen ont été emmenés à la prison du comté de King le 10 janvier et font actuellement face à des accusations de drogue liées aux incidents de novembre et janvier. Une mise en accusation de Fodor est prévue pour le 3 février, selon les dossiers en ligne du Greffe de la Cour supérieure du comté de King.

Ancien combattant des World Series of Fighting qui possède un record professionnel de 7-3-1, Fodor est bien connu des autorités de Seattle car il a patrouillé la ville pendant des années dans son personnage de super-héros Phoenix Jones. Fodor est allé jusqu’à créer un costume noir et or pour accompagner l’alter ego, ainsi que d’utiliser un gilet pare-balles et un pistolet de tir à balle en caoutchouc dans son travail de vigilant.

En mars dernier, Fodor a déclaré à MyNorthwest.com qu’il retirait le personnage de Phoenix Jones.

Fodor a participé pour la dernière fois au MMA le 14 octobre 2017, lorsqu’il a perdu une décision unanime face à Austin Vanderford.

