Anderson ou Blachowicz à Rio Rancho?

L’UFC est au Nouveau-Mexique cette semaine pour la première fois en plus de cinq ans avec une paire de prétendants légers et lourds en tête de liste.

L’UFC sur ESPN + 25 aura lieu samedi au Santa Ana Star Center à Rio Rancho, N.M., près d’Albuquerque. L’événement est diffusé sur ESPN +.

Dans l’événement principal, Corey Anderson (13-4 MMA, 10-4 UFC) affronte Jan Blachowicz (25-8 MMA, 8-5 UFC) dans un combat qui verra le vainqueur rester dans l’image du titre des poids lourds légers pour une rencontre possible avec le champion Jon Jones. Anderson est plus qu’un favori 2-1 des oddsmakers, et il a une grosse avance de 12-2 dans les choix de nos 14 éditeurs, écrivains, animateurs de radio et vidéastes MMA Junkie.

Dans l’épreuve co-principale, Michel Pereira (23-10 MMA, 1-1 UFC) affronte Diego Sanchez, résident de longue date d’Albuquerque (29-12 MMA, 18-12 UFC) au poids welter. Pereira est le léger favori et il a un avantage de 9-5 dans les choix.

Il y a un choix unanime sur la carte, et un autre qui est presque unanime. Montana De La Rosa (10-5 MMA, 3-1 UFC) est une favorite de -175 par rapport à Mara Romero Borella (12-6 MMA, 2-2 UFC) dans leur combat de poids mouche féminin. Mais malgré des cotes de paris assez serrées, De La Rosa, dont le mari Mark De La Rosa se bat lors des préliminaires, est à 14-0 de notre équipe.

Toujours sur la carte principale, Brok Weaver (14-4 MMA, 0-0 UFC) est presque un choix unanime dans son combat léger contre Kazula Vargas (11-3 MMA, 0-1 UFC). Un seul de nos cueilleurs prend Vargas en colère – Weaver est presque un favori 3-1.

Ray Borg (12-4 MMA, 6-4 UFC) affronte Rogerio Bontorin (16-1 MMA, 2-0 UFC) dans une lutte contre le poids des mouches qui a été déplacée à la carte principale des préliminaires en milieu de semaine. Le combat est l’un de nos deux plus controversés avec Borg avec une avance de 9-5.

Et pour ouvrir la carte principale, Yancy Medeiros (15-6 MMA, 6-6 UFC) affronte Lando Vannata (10-4-2 MMA, 2-4-2 UFC) dans un combat léger qui est un pick’em proche aux paris sportifs. Mais c’est Medeiros qui a une avance de 12-2 dans les choix avec seulement deux membres du personnel prenant Vannata.

Dans les choix de consensus des lecteurs MMA Junkie, Anderson (57%), Pereira (58%), De La Rosa (83%), Weaver (71%), Borg (61%) et Medeiros (62%) sont les choix.

Découvrez tous les choix ci-dessus.

