Anderson Silva, de la légende de l’octogone au … chanteur?

Plusieurs fois, nous nous habituons à voir une personne tellement dans une facette, que nous oublions que nous avons tous des passe-temps et des passe-temps.

Et en ces temps d’isolement social et de quarantaine, où de nombreux combattants ont collaboré de différentes manières, ‘Spider’ a décidé de le faire à travers une chanson, avec la collaboration de ses fils Kalyl et Gabriel, ainsi que celle de son frère Cris. Et il l’a fait via un post sur son compte instagram.

O TEMPO PASSA COMME COISAS MUDAM TUDO FICA DIFFÉRENT NÃO IMPORTA OQUE FAÇAM TUDO EST À L’INTÉRIEUR DE DA MENTE OBSERVE EVOLVE ABSOLVER PRO CONSCIENT NAO SOU NÃO É VOCÊ É UM TRABALHO DE TODA GENTE QUEM NÉ É SOLUÇÃO TAMBÉ A QUARENTENA, ESSA SITUAÇÃO SEMBLE UN FILM DE CINÉMA, SEM DIREÇÃO E SEM ROTEIRO EA GENTE VIT CHAQUE DÎNER NÃO IMPORTA O QUE DAM, NÃO IMPORTA O QUE FAÇAM UM METRO DE DISTÂNCIA UM PASSO UM DEVOS, DEM PARTIE SEJA MÉDICAL, MALADIE CHAQUE UM COM SUA CULPAR ART OU SEMELHANTE NE VOUS TRAITERA PAS À SOLUÇÃO, PÕE A MÃO NA CONSCIÊNCIA NOUS SOMMES UMA NAÇÃO, NÃO IMPORTA SUA COR NÃO AMAUAA NOSA SUA CRENÇA NOS QUE NOUS POUVONS ACCRÉDITER, QUE NOUS POUVONS ÊTRE MELHORES PAS SENTIR SANS OLHAR, OLHAR AU SUIVANT, OU AVANT QUE NOUS NE SOMMES JAMAIS TER À JULGAR, PARCE QUE AFINAL DE CONTAS NOUS RESPIRONS https://youtu.be/-tvOY2-4YQE @kal ylsilva @gabrielrmnl @pablochasseraux @ crissilva93

Un post partagé par Anderson “The Spider” Silva (@spiderandersonsilva) le 6 avril 2020 à 6h25 PDT

Le temps passe, les choses changent, tout est différent. Peu importe ce que vous faites, tout est dans l’esprit. Regardez, évoluez et accordez-le. Ce n’est pas moi, ce n’est pas toi

C’est le travail de chacun.

Qui n’est pas une solution, fait aussi partie du problème Mettre le gant, porter le masque et respecter la quarantaine Cette situation ressemble à un film

Pas de direction, pas de trait d’union

Nous vivons dans chaque scène

Peu importe ce qu’ils disent, quoi qu’ils fassent, un mètre de distance est différent d’une marche.

Nous devons aller de l’avant. Chacun fait sa part. Soyez un médecin, une infirmière, chacun avec son art.

Blâmer les autres n’apportera pas la solution. Mettez votre main sur la conscience, nous sommes tous une nation, quelle que soit votre couleur, quelle que soit votre croyance Nous sommes tous dans ce combat pour faire la différence

Demain est un nouveau jour qui nous fait croire que nous pouvons mieux sentir et regarder. Regarder les autres, devant, sans avoir à juger car, après tout, on respire le même air