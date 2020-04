Anderson Silva dit qu’il prévoyait de prendre sa retraite en 2012, avant la perte de KO face à Chris Weidman

Image via @spiderandersonsilva sur Instagram

Dans une nouvelle interview, l’ancien champion des poids moyens de l’UFC, Anderson Silva, a déclaré qu’il voulait prendre sa retraite en 2012 avant son premier combat avec Chris Weidman à l’UFC 162.

Silva était le combattant n ° 1 livre dans le sport à l’époque et sortait d’une séquence de 17 victoires avec pour point culminant un TKO vicieux contre Stephan Bonnar à l’UFC 153. Il y avait des discussions sur une super-lutte contre l’UFC Le champion poids welter George St. Pierre et Silva étaient présents pour la victoire de GSP sur Carlos Condit à l’UFC 154, mais le combat ne s’est jamais concrétisé pour une raison quelconque. Lorsque le combat contre le GSP n’a pas eu lieu, Silva avait prévu de prendre sa retraite.

Dans une récente interview avec l’UFC, Silva a admis avoir dit à l’UFC fin 2012 qu’il voulait prendre sa retraite. Selon Silva, le président de l’UFC Dana White et l’ancien propriétaire Lorenzo Fertitta lui ont acheté une nouvelle Bentley dans ce qu’il pense être un pot-de-vin pour le faire continuer à se battre même s’il voulait arrêter de fumer et passer du temps avec sa famille.

«Je veux m’arrêter, je veux du temps pour moi, pour rester avec ma famille. Je fais ça depuis des années et je perds le contact avec mes enfants. Je ne fais que de la formation et de la formation, cela ne fonctionne plus pour moi », a déclaré Silva (via MMAFighting.com).

Silva a ensuite accepté de combattre le Weidman invaincu à l’UFC 162, mais a déclaré que s’il gagnait ce combat, il était prêt à prendre sa retraite. Il a fini par perdre et a annulé ces plans de retraite.

«Mais un jour avant de commencer mon camp pour combattre Weidman, j’étais déjà trop saturé. Je n’en ai jamais parlé, je n’ai jamais utilisé ce terme «si je gagne». J’ai dit à (ma femme): «Si je gagne, je m’arrêterai, je ne me battrai plus», a expliqué Silva.

Silva a ensuite perdu le match revanche contre Weidman à l’UFC 168 et s’est cassé la jambe dans le processus. Il dit que s’il avait remporté le match revanche, il aurait pris sa retraite ce soir-là.

«J’aurais arrêté si j’avais gagné le combat, je ne me battrais plus, mais j’ai fini par me casser la jambe. Je pense que c’était un message de Dieu me disant: “Écoute, mec, tu n’es pas encore censé arrêter. Il vous a fallu si longtemps pour arriver ici et maintenant vous voulez arrêter? “Je ne sais pas, je pense que ce sont des messages subliminaux qui restent dans votre tête”, a déclaré Silva.

Malheureusement pour Silva, ne pas se retirer en premier lieu lui a causé sept ans de malchance dans l’Octogone. De 2013 à 2019, Silva est passé 1-6, 1 NC à l’intérieur de l’Octogone, passant d’un record de 33-4 au sommet de sa carrière à un record de 34-10, 1 NC maintenant, ce qui a terni son héritage aux yeux de certains fans. S’il s’était retiré en premier lieu, le dérapage perdant ne serait jamais arrivé, mais là encore, il est facile de regarder en arrière et de dire «et si». Malgré ses récents malheurs, Silva est toujours l’un des meilleurs à avoir jamais combattu en MMA. .

Pensez-vous qu’Anderson Silva se battra à nouveau?