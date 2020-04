Anderson Silva envisageait de prendre sa retraite avant le premier combat avec Chris Weidman.

Anderson Silva et Chris Weidman

Anderson Silva Il a connu une séquence de 17 victoires consécutives et est venu de KO Stephan Bonnar dans UFC 153. Après le combat, le Brésilien a révélé qu’il voulait prendre sa retraite et qu’il allait rencontrer Dana White et Lorenzo Ferttita pour signaler vos plans.

“Je voulais m’arrêter, je voulais du temps pour moi, pour être avec ma famille”dit Silva en entrevue avec UFC Brésil. «Je fais cela depuis des années et j’ai perdu le contact avec mes enfants. Et juste m’entraîner, cela ne fonctionnait plus pour moi. »

Mais, Blanc y Ferttita ils ont donné à l’ancien champion Bentley Continental GT, évalué à 174 000 dollars. Silva pensez-vous avoir reçu ce cadeau de UFC de reconsidérer sa décision de se retirer. “L’araignée” il a changé sa décision et fait face Chris Weidman à l’UFC 162, où il a perdu la ceinture après avoir été éliminé au deuxième tour.

“Mais la veille du jour où j’ai commencé à me préparer à combattre Weidman, j’étais déjà trop saturé.”dit Silva. “Je n’ai jamais parlé de ça, je n’ai jamais utilisé ce terme”, si j’ai gagné, j’ai dit à ma femme: je m’arrêterai, je ne me battrai plus “.

“C’était un groupe de choses, beaucoup de choses qui ont conduit à ma défaite comme ça”, il a dit Silva. “Weidman avait tous les mérites et a gagné, il a bien gagné, et c’est ce qui s’est passé.”

L’ancien champion a cherché une revanche immédiate et s’est concentré sur le fait de récupérer sa ceinture avant d’envisager la retraite, mais les choses, ils ne se sont pas déroulés comme prévu.

“J’aurais arrêté si j’avais gagné le combat, je n’allais plus me battre, mais j’ai fini par me casser la jambe”dit Silva. “Je pense que c’était un message de Dieu me disant:” Ecoute mec, tu ne dois pas encore t’arrêter. Cela vous a-t-il pris si longtemps pour arriver ici et maintenant vous voulez arrêter? “Je ne sais pas, je pense que ce sont des messages subliminaux qui restent dans ta tête.” Fin Silva.