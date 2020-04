Anderson Silva voulait prendre sa retraite avant le premier combat de Chris Weidman

Anderson Silva a eu 45 ans cette semaine, mais le plus ancien combattant de l’alignement de l’UFC a failli se retirer du sport en tant que champion des poids moyens en 2012.

“The Spider” venait de remporter une victoire des poids lourds légers contre Stephan Bonnar à Rio de Janeiro, au Brésil, et a décidé de raccrocher ses gants. Avant même que l’UFC ne s’approche de lui avec l’idée de défendre son championnat de 185 livres contre Chris Weidman, Silva a déclaré qu’il avait décidé de ne plus concourir.

Le combattant vétéran a déclaré lors d’une interview avec l’UFC que Dana White et Lorenzo Fertitta l’avaient invité à une réunion à Las Vegas fin 2012. Quand il est arrivé, accompagné de ses managers Jorge Guimaraes et Ed Soares, Silva a informé la promotion qu’il n’était pas intéressé à entrer à nouveau dans l’Octogone.

“Je veux m’arrêter, je veux un temps pour moi, pour rester avec ma famille”, a déclaré Silva à White et Fertitta à l’époque. «Je fais cela depuis des années et je perds le contact avec mes enfants. Je ne fais que de la formation et de la formation, ça ne marche plus pour moi. “

Les dirigeants de Silva ont également été surpris par sa décision, dit le combattant, mais il était catégorique.

Peu de temps après, White et Fertitta ont récompensé le champion des poids moyens avec une toute nouvelle Bentley Continental GT, au prix de 174 000 $ en décembre 2012, et “The Spider” s’est demandé s’il s’agissait d’une tentative de “l’acheter” et d’accepter de se battre à nouveau.

“The Spider” a finalement changé d’avis à propos de la retraite, acceptant de défendre sa ceinture contre un espoir invaincu de poids moyen Chris Weidman en juillet 2017.

“Mais un jour avant de commencer mon camp pour combattre Weidman, j’étais déjà trop saturé”, a expliqué Silva. «Je n’en ai jamais parlé, je n’ai jamais utilisé ce terme« si je gagne ». [my wife], “Si je gagne, je m’arrêterai, je ne me battrai plus.” “

Selon la superstar de l’UFC, Dayane Silva lui a donné un conseil simple: «Arrêtez d’en parler. Arrêter de parler.”

Silva et Weidman se sont rencontrés pour la couronne incontestée des poids moyens de l’UFC dans l’événement principal de l’UFC 162 le 6 juillet 2013. «All American» l’a mis KO au deuxième tour pour choquer le monde du MMA.

“C’était un groupe de choses, beaucoup de choses ont conduit à ma perte de cette façon”, a déclaré Silva. “Weidman avait tous les mérites et a gagné, il a bien gagné, mais c’est ce qui s’est passé.”

Le légendaire artiste martial mixte a reçu un rematch immédiat cinq mois plus tard, dans l’événement principal de l’UFC 168, et garantit qu’il était «concentré à 100% dans le combat», mais prévoyait toujours de se retirer s’il avait repris le trône cette nuit-là.

“Je me serais arrêté si j’avais gagné le combat, je ne me battrais plus, mais j’ai fini par me casser la jambe”, a expliqué Silva. “Je pense que c’était un message de Dieu me disant:” Écoute, mec, tu n’es pas censé arrêter encore. Il vous a fallu si longtemps pour arriver ici et maintenant vous voulez arrêter? “Je ne sais pas, je pense que ce sont des messages subliminaux qui restent dans votre tête.”

Silva est retourné dans la cage après un long processus de récupération pour faire face à Nick Diaz en janvier 2015, mais sa décision a été annulée après l’échec des tests de dépistage de drogue. “The Spider” a depuis accumulé un record de 1-4 avec une victoire sur Derek Brunson pris en sandwich entre les défaites contre Michael Bisping, Daniel Cormier, Israel Adesanya et Jared Cannonier.