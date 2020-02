Anderson vs Blachowicz 2 cotes: Dernières lignes de Vegas et guide de paris pour UFC Fight Night 167

Le Santa Ana Star Center à Rio Rancho, N.M., héberge la dernière itération de l’UFC sur ESPN + ce samedi soir 15 février 2020), en vedette par un éliminateur Light Heavyweight entre Corey Anderson et Jan Blachowicz. L’UFC Fight Night 167 propose également un combat de poids welter potentiellement ridicule opposant Diego Sanchez à l’hyper-dynamique Michel Pereira et un «combat de la nuit» presque garanti entre Lando Vannata et Yancy Medeiros.

Besoin de récupérer vos pertes grâce aux innombrables manigances de l’UFC 247? Voici comment:

Qu’est-ce qui ne va pas à l’UFC 247?

Aie!

Je pensais que je jouais en sécurité, mais apparemment pas assez en sécurité. Miles Johns a montré un manque inquiétant de reconnaissance des formes et s’est fait attraper par le quatrième ou le cinquième genou volant qui lui a été envoyé, tandis que Juan Adams s’est mis à niveau de manière abrupte. Ce fut une soirée chaotique dans l’ensemble, donc au moins je peux me consoler du fait que beaucoup de gens se sentaient aussi stupides que moi par la suite.

UFC Fight Night 167 Cotes pour l’Undercard:

Tim Means (-255) contre Daniel Rodriguez (+215)

Nathaniel Wood (-160) contre John Dodson (+140)

Scott Holtzman (-135) contre Jim Miller (+115)

Merab Dvalishvili (-165) contre Casey Kenney (+145)

Ray Borg (-140) contre Rogerio Bontorin (+120)

Macy Chiasson (N / A) contre Shanna Young (N / A)

Raulian Paiva (-210) contre Mark De La Rosa (+175)

Pensées: Un spécialiste du retrait et un gars conçu pour détruire les spécialistes du retrait sont vos choix du jour.

Casey Kenney est un grappler extrêmement adepte, doté d’une ceinture noire en judo aux côtés de son pedigree de catch. Malheureusement, il a toujours eu du mal à rester debout dans l’Octogone. Ray Borg et Manny Bermudez se sont combinés pour le mettre 10 fois sur le dos, et considérant que Dvalishvili fait en moyenne près de sept éliminations par combat à l’UFC, c’est un mauvais signe. Pour aggraver les choses, Kenney a combattu à plusieurs reprises chez Flyweight dans le passé, il est donc hors de question de muscler le coupe-feu géorgien. Les chiffres du spam de retrait traditionnel de Dvalishvili lui rapportent une autre victoire.

Raulian Paiva est beaucoup, beaucoup mieux que ce que son record de 0-2 octogone pourrait suggérer, et son excellent grappling défensif fait de lui un match de cauchemar pour De La Rosa. “The Bumblebee” – qui fait face à un handicap de portée de près de cinq pouces – est mal surclassé sur les pieds et aura du mal à mettre en œuvre son solide jeu de soumission contre un homme qu’il ne peut pas retenir. Paiva va le déchirer dans le standup, alors misez dessus.

Cela pourrait être la nostalgie de parler, mais une bouchée de pain sur Jim Miller ne s’égarerait pas. Il est sur une belle petite course, gâchée seulement par une perte prévisible contre Charles Oliveira, et Holtzman vient de perdre contre un grappler de même persistance à Nik Lentz. Bien que je ne conseillerais pas de parier la maison sur “A-10”, je pense qu’il est un peu sous-évalué.

UFC Fight Night 167 Cotes pour la carte principale:

Corey Anderson (-190) contre Jan Blachowicz (+165)

Michel Pereira (-165) contre Diego Sanchez (+145)

Devin Clark (-310) contre Dequan Townsend (+255)

Montana De La Rosa (-170) contre Mara Romero Borella (+150)

Brok Weaver (-280) contre Rodrigo Vargas (+240)

Lando Vannata (-115) contre Yancy Medeiros (-105)

Pensées: La carte principale ESPN + semble un peu mince; personnellement, je me contenterais d’utiliser l’un des gros favoris pour renforcer le jeu de Jim Miller susmentionné. Peut-être Devin Clark; Je ne suis pas haut sur “Ours brun” par tout effort d’imagination, mais Townsend est un poids moyen inférieur qui intervient à court préavis. Il existe de pires farceurs de parlay.

UFC Fight Night 167 Meilleurs paris:

Parlay – Merab Dvalishvili et Raulian Paiva: misez 60 $ pour gagner 82,20 $

Parlay – Jim Miller et Devin Clark: misez 30 $ pour gagner 55,20 $

Entre la co-fonctionnalité, Vannata vs Medeiros, et certains des heurtoirs slobber undercard, nous sommes dans une soirée folle. Rendez-vous samedi, les fous!

Investissement initial pour 2020: 300 $

Total actuel: 461,19 $