Andre Fili dit qu’il est «le meilleur 45er du monde en ce moment»

LAS VEGAS – Andre Fili est pleinement conscient que son mandat à l’UFC a consisté en des hauts et des bas. Mais il a apparemment trouvé son rythme et se sent prêt à éclater à l’UFC 246.

Fili (20-6 MMA, 8-5 UFC), qui a remporté quatre de ses cinq derniers combats, affrontera l’un des meilleurs espoirs poids plume du match samedi, lorsqu’il rencontrera Sodiq Yusuff (10-1 MMA, 3-0 UFC) dans un affrontement prévu de combattants tout-action.

Bien que Fili soit actuellement positionné comme l’opprimé des paris, il a déclaré qu’il était prêt à forcer un changement de perception. Il veut non seulement prouver qu’il est meilleur que Yusuff, mais aussi supérieur à quiconque pèse 145 livres.

“Je ne savais pas grand-chose sur lui, mais j’en savais assez sur lui pour savoir que je voulais le combat”, a déclaré Fili au MMA Junkie. «Il n’y a vraiment personne à 45 ans que je ne combatte pas, que je ne batte pas. Je suis le meilleur 45er au monde en ce moment. Je le crois vraiment. Je suis ravi de le prouver. “

L’UFC 246 aura lieu samedi au T-Mobile Arena. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Afin de faire ses preuves en tant que meilleur chien de sa catégorie de poids, Fili a déclaré qu’il savait qu’il devait être prêt à affronter tous les arrivants. Il n’a jamais été du genre à reculer devant un combat, et c’est pourquoi il embrasse le choc avec Yusuff.

“Chaque fois qu’ils vous disent que vous allez combattre quelqu’un que je suis excité”, a déclaré Fili. “Vous ressentez cette sensation au creux de votre estomac comme,” Je vais le combattre maintenant. Si vous êtes un combattant, vous ressentez ce sentiment quand ils vous demandent si vous voulez combattre quelqu’un. Vous vous excitez. Pour moi, c’est presque toujours un instant, “Oui”. »

