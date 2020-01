Andre Fili explique les origines du tatouage Urijah Faber élaboré

Andre Fili sera le premier à admettre que tous les tatouages ​​qu’il a obtenus n’ont pas une signification plus profonde avec lui.

Avec un objectif à long terme de couvrir chaque pouce de peau avec une sorte d’encre, le poids plume UFC de 29 ans a de nombreuses pièces qui sont juste pour le plaisir sans aucune signification réelle pour lui au-delà de mettre de nouvelles illustrations sur son corps.

Ce n’est pas le cas, cependant, avec un portrait détaillé qu’il a reçu du Temple de la renommée de l’UFC Urijah Faber en octobre dernier. Fili a révélé la pièce après s’être assis avec le célèbre tatoueur Steve Butcher, qui a également réalisé des portraits élaborés d’athlètes tels que Conor McGregor et LeBron James dans le passé.

Selon Fili, qui combat Sodiq Yusuff sur les préliminaires de l’UFC 246, le tatouage Faber n’était pas seulement un hommage à quelqu’un qu’il ressemble à un grand frère, mais c’est aussi un témoignage de tout le groupe d’entraîneurs et de combattants avec qui il travaille tous les jours. Équipe Alpha Male à Sacramento.

«C’est pour rendre hommage à Faber mais c’est aussi pour l’équipe en général. Ce groupe de mecs qui m’a élevé », a expliqué Fili en parlant à MMA Fighting. «Je serais probablement en prison en ce moment s’il n’y avait pas eu l’équipe Alpha Male. J’étais en résidence surveillée quand je suis arrivé à l’équipe Alpha Male.

«Ce n’est pas difficile de tirer une conclusion où je serais sans cette équipe.»

Avant de découvrir les arts martiaux mixtes, Fili était un enfant en difficulté qui s’est retrouvé empêtré dans l’application des lois plus souvent qu’il ne le voudrait probablement admettre. Une éducation instable n’a fait que renforcer la rage interne de Fili, ce qui l’a souvent mené à des combats de rue et à des activités criminelles qui l’ont constamment atterri dans l’eau chaude.

En fait, Fili est convaincu que sa vie aurait continué sur cette voie désastreuse s’il n’avait pas rencontré Faber et l’équipe qu’il a fondée à Sacramento.

“Je serais en prison à coup sûr. Je n’ai pas de question », a déclaré Fili. «Je serais soit en prison, soit je sortirais d’une prison en train de faire un boulot. Si vous parlez à Faber, il dira le contraire. J’ai déjà dit à Faber que vous m’aviez sauvé la vie.

“Il est juste comme, ‘F * ck off vous auriez compris sans moi.” C’est vrai. Il ne l’admettra pas, mais cette mère de famille * m’a sauvé la vie. Lui et le reste de l’équipe. “

Faber a rencontré Fili pour la première fois il y a dix ans, alors qu’il était encore en probation et n’a même pas pu se rendre aux entraînements du soir parce qu’il a été enfermé en résidence surveillée. Au fil du temps, Fili est devenu un fidèle du gymnase et Faber a tout de suite reconnu qu’il avait le potentiel de faire quelque chose de grand dans le sport.

«Fili est un enfant unique. Lorsque vous regardez un enfant comme ça, il a toujours pensé grand, ce qui est le plus important », a déclaré Faber en parlant à MMA Fighting. «Il croit qu’il peut et il a beaucoup de confiance en lui et n’a pas peur de voir grand et de s’entraîner grand.

«Nous avons en fait un prix, qu’il a remporté pour notre banquet d’équipe, le prix« Think big ». Parce qu’il n’a pas peur de mettre le travail dedans. Il n’a pas peur de le verbaliser. Il n’est pas inquiet de ce que les gens pensent. J’apprécie toujours ça. Il est un véritable atout pour cette équipe. C’était cool de le voir grandir en tant qu’individu. “

Bien sûr, Faber a du mal à prendre le crédit de la transformation de Fili de la jeunesse en difficulté au poids plume de l’UFC, mais il comprend la logique pour parvenir à cette conclusion.

«C’est facile pour lui de dire cela parce qu’il a beaucoup d’amis qui sont morts. Des amis qui sont en prison », a déclaré Faber. «Il a vu que peu de décisions prenaient des gars avec autant de potentiel et les mettaient sur la mauvaise voie. Quand il dit toujours qu’il n’aurait pas pu le faire sans moi ou sans l’équipe, je pense vraiment qu’il aurait fait de bonnes choses.

«Je pense qu’être dans un environnement inspirant et aux vues similaires et aller dans la bonne direction est une grande partie du succès des gens. Il y a probablement une certaine vérité pour lui étant un peu plus en difficulté ou un peu moins loin en tant qu’athlète ou peut-être même ne pas comprendre qu’il faisait les bonnes choses parce qu’il n’avait pas d’exemple. Je pense qu’il a un esprit motivé, qui trouve toujours une sorte de succès. “

En ce qui concerne la décision de se faire tatouer, Fili dit que c’était juste le moyen idéal pour exprimer son admiration à Faber et à l’équipe Alpha Male, car tout comme l’encre sur sa peau, ils ont fait une impression permanente sur sa vie.

“Certaines personnes pensent probablement que c’est bizarre ou elles détesteront cela, mais cela ne signifie pas vraiment pour moi”, a déclaré Fili. “Je suis le genre de gars qui te dira que je t’aime. Je préfère vous dire que je vous aime et que les gens me regardent tous de façon bizarre plutôt que de ne pas avoir eu la chance.

«C’est juste un hommage. Ce n’est pas seulement Faber. C’est tout le monde dans l’équipe. C’est tout le monde qui me supporte depuis 10 ans. »

Une fois le tatouage terminé, Fili a envoyé la photo à Faber pour s’assurer qu’il l’avait vue en premier avant d’être aveugle sur Instagram.

En tant que combattant net sans un seul tatouage sur le corps, le «California Kid», âgé de 40 ans, a aimé prendre quelques coups à Fili dans le passé pour son encre, mais cette fois-ci, il n’a pu que répondre avec un merci bienveillant. .

“J’ai été vraiment honoré”, a déclaré Faber. “Certainement surpris. Honnêtement, j’ai passé beaucoup de temps à me moquer de certains de ses tatouages, donc c’était difficile de se moquer de lui pour celui-là. C’était un geste cool et je sais que cela signifie beaucoup pour lui d’être dans un environnement qui, selon lui, a changé sa vie.

“En tant que fondateur de l’équipe, et un gars qui essaie toujours d’apporter de la positivité à leur vie et de leur donner une structure et une réelle sensation de faire partie de quelque chose de plus grand que le jeu de combat, c’est définitivement un honneur.”