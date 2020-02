Andrea Lee appelle à la révocation d’un juge après une décision controversée perdue à l’UFC 247

L’athlète féminine UFC Andrea Lee réclame le licenciement de la juge de son combat contre Lauren Murphy à l’UFC 247.

Lee a perdu une décision controversée partagée avec Murphy sur la carte préliminaire. Les juges ont marqué les matchs 30-27, 28-29 et 29-28 en faveur de Murphy. Cependant, le consensus général des médias MMA était que Lee aurait dû gagner la décision. En fait, les 12 membres des médias dont les scores ont été enregistrés sur MMADecisions.com ont marqué le combat pour Lee.

L’autre controverse est survenue pendant le combat alors que les commentateurs Joe Rogan et Dominick Cruz ont déclaré à plusieurs reprises que l’un des juges n’avait pas prêté attention pendant le combat, bien qu’il ne soit pas clair de quel juge il s’agissait. Lee a entendu les commentaires de Rogan et Cruz et n’en était pas content. Maintenant, elle demande que le juge soit renvoyé.

Dans un nouveau post sur Instagram, Lee a déclaré que ce juge en question devait être limogé et qu’elle pensait qu’il y avait plus de personnes qualifiées pour juger les combats de MMA.

«Si quelqu’un a une vidéo ou des photos du juge qui était sur son téléphone pendant les combats, veuillez me les envoyer. Je pense simplement que le juge devrait être renvoyé, il ne devrait plus jamais avoir l’occasion de s’asseoir à côté de la cage et de juger les combats, surtout quand il y a beaucoup d’autres juges qui étaient mieux qualifiés et plus méritants. # ufc247 »- Andrea Lee

Les critiques de Lee sont très justes étant donné que la carrière des combattants est entre les mains des juges. Pour Lee, cette défaite en particulier pique vraiment parce que c’est sa deuxième perte de décision de partage consécutive après avoir abandonné une décision de partage étroite à Joanne Calderwood dans son dernier combat. Quant à Murphy, elle a obtenu le hochement de tête des juges dans cette lutte contre Lee, mais avec si peu de gens croyant qu’elle a gagné, il est difficile de la voir monter trop haut dans l’échelle des poids mouches malgré qu’elle ait levé la main.

Êtes-vous d’accord avec Andrea Lee pour que ce juge soit renvoyé?