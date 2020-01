Andrea Lee de l’UFC 247 répond aux critiques d’Instagram: «Je suis une maman fière»

Andrea Lee a deux véritables amours sur cette planète – sa fille et les combats. Et elle veut marier ces mondes ensemble.

Des photos de la fille de Lee, Ainslee, sont dispersées sur Instagram de la masselotte classée. Il s’avère que certaines «personnes très proches» de Lee n’approuvent pas qu’elle publie des photos d’Ainslee. Lee a dit à MMA Mania quel genre de critiques elle recevait lors d’une récente interview.

«Que je suis égoïste et que je ne pense pas à elle et en publiant des photos sur les réseaux sociaux, j’utilise Ainslee pour améliorer ma carrière d’une manière qui est stupide», affirme-t-elle. «Je poste des photos d’elle depuis qu’elle est bébé, depuis qu’elle est née. Je suis fier d’elle. Je suis fière d’être sa mère. Pour eux, je l’utilise juste pour me faire mieux, je suppose. Je ne comprends pas. Et que cela la met en danger en publiant des photos d’elle sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de cinglés là-bas, mais je ne poste pas de mauvaises photos. Je poste comme des photos de maman et de fille. “

Un autre point de discorde est la carrière florissante de Lee en tant que mannequin.

“Censément Ainslee est prise en sandwich entre ces photos pornographiques sexy”, a poursuivi Lee. «Je me fais la promotion. Je suis payé pour ces photos. J’ai également des parrainages. J’ai des entreprises qui m’envoient de la lingerie et je suis aussi payé. C’est mon affaire.”

Plus tôt ce mois-ci, Lee a republié une vidéo célébrant la relation de Michelle Waterson avec sa fille. C’est une sorte de lien que Lee veut avoir avec son propre enfant.

«Je veux avoir une relation qui ressemble à celle de Michelle Waterson, à celle de Rachel Ostovich, à celle de Montana De La Rosa», dit Lee. «Je vois que ces trois femmes et leurs filles sont tellement impliquées. Leurs filles viennent à leurs combats et elles sont ravies de les voir se battre. Parfois, Ainslee ne pense même pas que le MMA est un sport. Elle est comme «maman, ce n’est pas un sport. Vous frappez juste des gens au visage. “Et je me dis:” C’est trop un sport! “Elle est excitée de dire à ses amis que je suis un combattant et que je suis à l’UFC, mais elle ne le fait pas sais pas vraiment de quoi il s’agit.

“Elle ne comprend pas l’ampleur de tout cela et ce qu’il faut pour atteindre ce niveau en tant qu’athlète”, a ajouté Lee. “Elle n’a que huit ans et je ne m’attends pas à ce qu’elle comprenne, mais j’aimerais qu’elle soit plus impliquée. J’aimerais avoir ce lien comme ils ont ce lien. Leurs petites filles sont toujours là avec elles. J’aime ça. Je pense que c’est la chose la plus douce qui soit et je le veux. “

Alors que ce lien continue de s’épanouir, Lee (11-3) regarde droit devant Lauren Murphy (11-4) et leur affrontement à l’UFC 247.