Andrea Lee explique pourquoi elle fera appel de la décision controversée de l’UFC 247

L’UFC 247 a été rempli de grands moments samedi soir, mais il a également été embourbé dans la controverse en ce qui concerne le jugement et le score d’une poignée de combats à Houston. L’un des combats que beaucoup jugent controversés à la fin est le combat entre Andrea Lee et Lauren Murphy.

Le combat des poids mouches des femmes a eu lieu lors de la carte préliminaire ESPN samedi soir et a finalement été marqué pour Murphy via une décision partagée. Le juge Patrick Patlin a marqué le match 29-28 pour Lee. Chris Lee a marqué la même chose pour Murphy, tandis que le troisième juge, Danny Dealejandro, l’a marqué 30-27 pour Murphy.

Alors que la bataille d’attrition entre Murphy et Lee était proche – et ne devrait guère être considérée comme un vol – de nombreuses personnes pensent que Lee aurait dû lever la main. En fait, MMA Decisions a interrogé une douzaine de membres des médias qui l’ont tous marqué pour Lee. En ce qui concerne les fans qui l’ont marqué sur le site, 92% des 137 cartes de score soumises ont estimé que Lee avait fait assez pour gagner.

De plus, les commentateurs de l’UFC, Joe Rogan et Dominick Cruz, ont appelé un juge pour ne pas avoir regardé le combat et avoir regardé le sol lors de la finale très cruciale. La commission sportive du Texas a depuis répondu aux réclamations.

Avec tout cela en jeu, Andrea Lee a confirmé avec BJPENN.com qu’elle prévoyait de faire appel de la décision.

“Nous prévoyons certainement de faire quelque chose”, a déclaré Lee à BJPENN.com mardi après-midi. «Je ne sais pas ce qui va se passer, la seule chose qui pourrait arriver, c’est que cela pourrait être considéré comme un non-concours. Je pense juste que c’est juste que vous ayez trois juges qui soient là pour regarder le combat. Ils devraient regarder tout le combat, pas seulement certaines parties, car il y a beaucoup de choses que vous pouvez manquer. “

Le combat entre deux des 10 meilleures femmes de 125 livres de l’UFC a été très divertissant. Lee était satisfaite de sa performance globale et sentait qu’elle avait tout laissé dans l’Octogone samedi soir. Le fait que Rogan et Cruz aient mentionné le manque potentiel d’attention accordée à la confrontation, ainsi que la façon dont le combat a fini par être marqué dans l’ensemble, a laissé un peu de mauvais goût dans la bouche de Lee.

“Autant de fois que les commentateurs ont mentionné que le juge ne regardait pas le combat, il y avait beaucoup de choses dans ce tour”, a déclaré Lee. «C’était la majorité du tour et vous allez continuer et marquer comme si vous regardiez le combat. Vous ne le regardiez pas vraiment, vous savez. Je pense qu’il est irrespectueux qu’il y ait d’autres juges qui auraient adoré avoir eu l’occasion de s’asseoir côté cage et regarder ces combats samedi. Ils auraient adoré regarder chaque combat. C’est une grande opportunité. Vous obtenez le meilleur siège dans la maison et si vous êtes là pour faire un travail, vous devriez le faire. J’étais là pour faire un travail, j’ai fait mon travail. J’avais juste besoin qu’elle soit jugée correctement, tout comme les autres combattants, car il y a eu quelques appels douteux cette nuit-là. »

Après avoir regardé l’UFC 247 dans son intégralité, de nombreux fans, membres des médias et combattants sont d’accord sur le fait que quelque chose doit être fait pour changer le jugement et le score dans le sport.

La raison pour laquelle Andrea Lee a décidé de faire appel de la décision a plus à voir avec l’invocation du changement et d’attirer l’attention sur le trou apparent que le récent jugement a causé dans le MMA, pas spécifiquement en raison de la perte elle-même.

La native de Louisiane, âgée de 31 ans, s’est même rendue sur les réseaux sociaux pour voir si quelqu’un avait des vidéos ou des photos du juge en question regardant vers le bas ou ne prêtant pas attention à la lutte pour l’aider.

Lee a également ses propres idées sur la façon d’améliorer le jugement sans mettre en œuvre de changements majeurs.

“Ce n’est pas seulement la séquence, c’est aussi que j’ai deux témoins qui déclarent à plusieurs reprises tout au long du combat qu’ils étaient assis là à regarder le juge et qu’il ne regardait même pas le combat”, a expliqué Lee. “C’est assez de preuves à lui seul. Je ne vais pas vraiment espérer que cela soit renversé, mais je pense que faire la lumière sur le sujet est vraiment important car cela arrive tout le temps. Ce n’est pas seulement cette carte de combat, ce n’est pas seulement l’UFC, c’est aussi d’autres promotions. Le système doit juste être un peu meilleur.

“Mon idée est, si les juges vont s’ennuyer à regarder toute la nuit, avoir trois autres juges pour chaque partie de la carte de combat”, a ajouté Lee. «Donc, ayez trois juges pour les premiers préliminaires, trois autres juges pour les seconds préliminaires et obtenez trois autres pour la carte principale. De cette façon, vous ne vous ennuyez pas, vous ne regardez pas dans l’espace, vous ne regardez pas votre téléphone. Vous jugez pendant quelques heures, puis vous êtes libre de partir. “

Il y a une chose que Lee veut clarifier parfaitement: elle ne fait aucune excuse, ni ne discrédite le plan de match et les performances de son homologue samedi soir. En prenant le score et la controverse hors de l’équation, Lee estime que la guerre en trois rounds était tout ce que les combattants, ainsi que les fans, auraient pu espérer.

“Je ne veux rien enlever à Lauren Murphy”, a déclaré Lee. «Elle est allée là-bas, elle a mis son cœur en jeu et elle a mené une lutte difficile et difficile. Elle voulait une guerre, nous avons eu une guerre. C’était excitant et je pense, même si les fans – et beaucoup d’entre eux sont bouleversés par l’appel – je pense que tout le monde a toujours ce qu’il voulait. Ce fut un combat passionnant. C’était dans les deux sens. Comme je l’ai dit, je ne veux rien lui enlever, mais je voulais que ce soit jugé plus équitablement. “

Après avoir remporté ses trois premiers combats à l’UFC, Andrea Lee est sur la première séquence de défaites de sa carrière. Samedi soir, et même depuis, Lee a l’impression de pouvoir se regarder dans le miroir, être fière de sa performance dans l’Octogone et savoir que dans son cœur, elle a battu Lauren Murphy samedi soir malgré la façon dont deux juges Voir la modification.

«Je me sentais bien. Je pensais vraiment que ça allait aller dans mon sens », a expliqué Lee. «Je pensais que j’en avais fait assez, tu sais. Je sais qu’elle a eu ces mises au sol, mais en même temps j’ai pu me relever. Je sais comment sont les juges et ils marquent très haut les éliminations, surtout s’ils pensent que les rondes étaient proches. J’ai juste l’impression qu’elle vient de me boxer tout le temps. Elle m’a mis dans une boîte, a abattu et a obtenu le retrait. J’ai juste l’impression d’avoir tout mélangé tellement mieux et j’ai fait plus de dégâts pendant tout le combat.

«J’ai été surpris par la décision, mais vous ne pouvez rien y faire. C’est ce qui se passe lorsque vous le laissez entre les mains des juges », a poursuivi Lee. «Je dois juste faire mieux la prochaine fois. Je dois essayer de terminer. C’est ce que j’ai à faire la prochaine fois. Je voulais une finition cette fois. Je voulais la finir, je voulais la blesser au corps, je voulais finir le combat de cette façon. Je savais qu’elle pouvait prendre beaucoup de coups de poing, elle prenait tout dans la tête, mais je savais qu’en allant vers le corps, je lui faisais du mal. J’avais l’impression que si je pouvais trouver le bon, ça la rabaisserait. Elle est dure.

“Je n’avais vraiment pas l’impression d’avoir perdu à chaque manche.”

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/12/2020.