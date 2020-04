Andrei Arlovski ajouté à la carte du 13 mai à Jacksonville

L’ancien champion des poids lourds de l’UFC Andrei Arlovski est le dernier ajout à la prochaine carte UFC le 13 mai à Jacksonville, en Floride.

Arlovski a annoncé lundi sur les réseaux sociaux qu’il affronterait Philipe Lins dans un combat de poids lourds sur la nouvelle carte UFC Fight Night prévue pour le mercredi 13 mai. “The Pitbull” a publié une photo de son accord de combat sur son Instagram.

Donc, on dirait que j’avais raison, ENCORE! @danawhite @firstroundmgmt travaille dur pour ramener les combattants au «travail»)) Je suis super pompé !!!

Le président de l’UFC, Dana White, a annoncé à la fin de la semaine dernière que la principale promotion MMA au monde détiendrait trois cartes les 9, 13 et 16 mai à Jacksonville, en Floride. Le boss de l’UFC a été catégorique pendant tout le temps que l’émission UFC se poursuivra, et il semble que White ait réussi à se faire entendre avec l’annonce de ces trois émissions.

La tête d’affiche de la carte du 13 mai devrait être un combat léger entre Anthony Smith et Glover Teixeira. Arlovski vs. Lins devait initialement avoir lieu à l’UFC Oklahoma City, qui a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus. Cette carte a été fixée au 2 mai, donc Arlovski n’aura pas à attendre beaucoup plus longtemps pour s’emmêler avec Lins.

Arlovski est une légende du sport (nous venons d’écrire à propos de sa victoire à l’UFC 28 contre Aaron Brink à l’UFC 28) et vient de perdre KO contre Jairzinho Rozenstruik en novembre dernier à l’UFC 244. Dans l’ensemble, Arlovski est allé juste 1-4 , 1 NC sur ses six derniers combats. À 41 ans, il est l’un des plus anciens combattants de la division des poids lourds de l’UFC, mais une victoire sur Ben Rothwell en juillet 2019 a montré qu’il pouvait toujours lever la main de temps en temps.

Lins fera ses débuts à l’UFC ici après avoir remporté le tournoi des poids lourds du PFL lors de sa première saison. Le Brésilien de 34 ans l’a fait après avoir terminé Caio Alencar, Jared Rosholt et Josh Copeland pour remporter le grand prix d’un million de dollars. Après avoir combattu son contrat avec le PFL, Lins a signé avec l’UFC. Lins entrera dans l’Octogone sur une séquence de quatre victoires consécutives, mais il n’a pas combattu depuis décembre 2018.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/04/2020.