Andy Ruiz partage de vieilles images avec l’ancien champion de l’UFC Andrei Arlovski

Prêt pour une explosion de boxe contre UFC du passé? Nous en avons un pour vous.

L’ancien champion de boxe Andy Ruiz est entré dans les archives et a déterré des images de lui en train de se battre avec l’ancien champion des poids lourds de l’UFC Andrei Arlovski quand il n’était qu’un adolescent.

Découvrez-le (via Twitter):

J’avais 16 ans quand j’ai eu l’honneur de m’entraîner avec le champion des poids lourds UFC Andrei Arlovski. Un gars super dur à la hauteur de son nom The Pitbull. J’ai réussi à lui donner des ennuis. Visage avec des larmes de joie Merci champion!

Selon Ruiz, qui a créé un bouleversement de tous les temps d’Anthony Joshua en 2019 avant de perdre le récent match revanche, la rencontre a eu lieu il y a environ 14 ans, quand Arlovski détenait la ceinture UFC et le statut de l’un des meilleurs poids lourds du monde. Il abandonnerait la ceinture pour rivaliser avec Tim Sylvia, et a eu une longue et décorée carrière depuis, combattant dans l’UFC plus que n’importe quel poids lourd de l’histoire de l’entreprise.

Arlovski, 41 ans, continue également. Il doit combattre Philipe Lins à l’UFC sur ESPN + 32 le 2 mai à Oklahoma City. Le statut de ce combat reste cependant incertain. Le calendrier de l’UFC à venir est très provisoire en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

