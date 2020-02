Angela Hill attribue la victoire de l’UFC sur ESPN + 26 à la peur de perdre

Personne n’illustre mieux l’expression «n’importe qui, n’importe quand, n’importe où» dans l’UFC ces jours-ci qu’Angela Hill.

Samedi, Hill (12-7 MMA, 7-7 UFC) a participé à son sixième combat en environ 11 mois. Après avoir combattu Loma Lookboonmee pendant 15 minutes, Hill a été nommé vainqueur par décision unanime.

“(La victoire) m’a fait me sentir bien”, a déclaré Hill lors de l’émission d’après-combat ESPN +. «Je me sens bien. Cela m’a fait surmonter cette bosse de santé mentale. J’ai l’impression d’avoir pu performer après avoir reçu des tonnes de soutien des fans et j’ai juste l’impression que mon élan monte.

Lookboonmee (4-2 MMA, 1-1 UFC) est une artiste muay thaï décorée qui est passée au MMA début 2018. Malgré le style de fondation de son adversaire, Hill n’avait pas peur de s’engager dans le département du muay thai. En fait, elle y a prospéré.

«J’ai vraiment eu l’impression que mon muay thaï était exposé», a déclaré Hill. «J’ai dû faire évoluer mon style. J’ai dû changer un peu les choses et passer d’un simple combattant muay thaï à un combattant MMA. J’avais l’impression que c’était définitivement un combat qui pourrait vraiment mettre en valeur cette évolution. »

La victoire a marqué sa troisième ligne droite – une séquence qui a commencé en septembre. Avant les victoires consécutives, Hill avait perdu trois de ses quatre sorties précédentes.

Alors qu’est-ce qui a changé? Qu’est-ce qui a lancé l’élan de Hill? Grâce à son expérience, elle a appris à ignorer la peur de l’échec et à se concentrer sur le moteur du succès.

«Je pense simplement que je peux y aller, croire en moi, pouvoir mettre mes pertes derrière moi et emporter cela avec moi dans la cage», a déclaré Hill. «J’ai l’impression que souvent, j’aurais ce poids de la peur de perdre. Cela me paralyserait simplement et ne m’ouvrirait pas.

«Je devais juste remonter sur le cheval. Je devais y retourner, continuer à me battre, continuer à gagner et à croire un peu plus en moi. J’ai l’impression que c’est ce que montre maintenant. “

En raison de son style, de son attitude et de sa volonté de s’attaquer à tous les arrivants, Hill est devenue une grande favorite des fans. Hill apprécie et salue ce développement.

“J’ai toujours voulu faire partie de ces combattants que tout le monde mentionne”, a déclaré Hill. «Tout le monde pense à cette personne ou à cette personne. Venir, parce que je sais que je ne suis pas encore là, mais être en route, c’est une énorme motivation pour moi. Cela va me faire continuer d’appeler pour ces combats à court préavis (et) de rester en forme. (Je serai) rester actif et apprendre et devenir un meilleur combattant. “

L’UFC sur ESPN + 26 a eu lieu samedi (dimanche localement) au Spark Arena d’Auckland, en Nouvelle-Zélande. L’événement a été diffusé en continu sur ESPN +.

.