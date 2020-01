Angela Hill brutalise Hannah Cifers pour TKO

Angela Hill s’est rendue samedi sur le territoire de Hannah Cifers à l’UFC sur ESPN + 24 et a livré l’une des performances les plus déséquilibrées de sa carrière en octogone.

Le combat a révélé un énorme avantage au combat, alors que Hill (11-7 MMA, 6-7 UFC) a ancré Cifers (10-4 MMA, 2-2 UFC) et s’est ouvert avec un peu de terrain pour la victoire de TKO en le deuxième tour.

Le combat de poids paille des femmes faisait partie de l’UFC sur ESPN + 24 carte principale au PNC Arena à Raleigh, N.C., et diffusé sur ESPN +.

Hill a fait du bon travail en frappant au premier tour, mais c’est au deuxième moment qu’elle a montré son attaque la plus dévastatrice.

“Overkill” a planté Cifers sur son dos peu de temps dans la deuxième strophe, et à partir de là l’élan a changé de façon dramatique. Hill s’avança pour monter, se posta et déchaîna une rafale implacable de coudes et de coups de poing. Cifers a été incapable de faire autre chose que de se tortiller et de prendre des dégâts, et finalement l’arbitre a décidé qu’il en avait assez vu et l’a fait signe à 4:26 de la deuxième ronde.

Avec la performance, Hill est sur une séquence de victoires pour la première fois de sa carrière à l’UFC. Elle a terminé ces deux victoires et a dit qu’elle serait prête pour un autre revirement rapide si nécessaire.

“(Je serai prêt) si quelqu’un se blesse à nouveau”, a déclaré Hill dans son entretien d’après-combat avec Daniel Cormier.

Les résultats UFC les plus récents sur ESPN + 24 incluent:

Angela Hill bat. Hannah Cifers via TKO (coups de poing) – Round 2, 4:26

Jamahal Hill bat. Darko Stosic par décision unanime (29-27, 29-27, 29-27)

Bevon Lewis bat. Dequan Townsend par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Arnold Allen bat. Nik Lentz via décision unanime (29-28, 29-28, 30-27)

Justine Kish bat. Lucie Pudilova par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Montel Jackson bat. Felipe Colares par décision unanime (30-26, 30-26, 30-25)

Sara McMann a battu. Lina Lansberg par décision unanime (30-27, 30-26, 30-25)

Brett Johns bat. Tony Gravely via la soumission (étranglement à l’arrière) – Round 3, 2:53

Herbert Burns bat. Nate Landwehr via KO (genou) – Tour 1, 2:43

