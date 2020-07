Anibal Jr. coupe les relations et la refuse comme fille

Il y a quelques heures, le lutteur Anibal Jr a déclaré sur son réseau social Facebook qu ‘ »il n’y a plus de princesse bleue, fille d’Anibal », précisant qu’elle n’est pas sa fille et qu’ils n’ont aucun lien avec la famille de la flèche bleue, concluant votre message avec ce qui suit:

« J’ai les droits sur le masque, l’équipement et le nom de l’IMPI (Institut mexicain de la propriété industrielle) et du droit d’auteur. Pour des raisons personnelles, la dame de ma personne et de mon caractère est totalement séparée. Mille merci. »