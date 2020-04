Annonce du report du Bellator 244, à titre préventif contre le coronavirus

Bellator MMA poursuit ses mesures préventives pendant la pandémie de coronavirus.

Cet après-midi Mardi, l’organisation a annoncé que le Bellator 244, qui devait 6 juin dans le Wintrust Arena dans Chicago, a été reportée.

“L’organisation continuera de suivre la situation de près et maintient son intention de reporter le plus tôt possible.”a écrit Bellator dans un communiqué de presse. «Comme toujours, la santé et la sécurité de nos combattants, fans, coéquipiers et équipe restent notre priorité absolue. Nous apprécions la patience de chaque personne impliquée dans cette phase difficile. »

L’annonce vient après Bellator reporté trois événements de Mai. Bellator 244 il devient le cinquième événement de l’organisation à être annulé par le coronavirus, y compris Bellator 241 de Mars.

Bellator 244 J’allais avoir une revanche légère stellaire entre l’ancien champion Michael Chandler y Ben Henderson. La lutte pour les demi-finales de Grand prix poids plume entre Darrion Caldwell y A.J McKee il faisait également partie de la undercard.

À la fin de cette note, le nombre total de cas de coronavirus dans le États Unisvient de 813 579 cas, avec 44996 décédés.