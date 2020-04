Annulation de l’UFC 249: comment Tony Ferguson réagit

L’UFC 249 a été annulé. Le 18 avril, la société la plus prestigieuse du monde des arts martiaux mixtes ne va pas célébrer son nouveau PPV. De cette manière, Tony Ferguson ne pourra pas se battre quand c’était prévu, à la date à laquelle il s’entraîne depuis des mois, ni pour le Championnat du monde des poids légers (Khabib Nurmagomedov) ou par l’Interim Lightweight Championship (Justin Gaethje).

Annulation de l’UFC 249

Sans savoir ce qui se passera avec le prochain match de “El Cucuy”, contre qui sera ou sera pour un titre, il a réagi à l’annulation de l’événement (via BJPenn.com).

“Eh bien, je vais continuer à m’entraîner. Je continuerai à obtenir des trophées et à faire de même. Chaque fois que je me lève le matin, je dis mes prières, j’embrasse mon fils, j’embrasse ma femme. Je continuerai à faire ce que je fais. Que je vais faire?

“Les choses vont toujours changer. Il s’agit de savoir comment nous réagissons à ces changements. Alors je vais continuer à sourire, je vais continuer à m’entraîner. De plus, je vais me muscler. Je ferai de mon mieux, je ferai de mon mieux et si je tombe, je me relèverai. »

Il se pourrait que la société réserve à nouveau Ferguson vs Khabib pour septembre, mais il reste encore trop de choses à ce moment-là, donc, selon toute vraisemblance, le premier d’entre eux sera en compétition plus tôt. L’évidence est peut-être que face à Gaethje le mois prochain ou en juin, pour une opportunité de championnat.