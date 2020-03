Anthony Johnson a révélé ce qui le motive à retourner dans l’octogone

Retraité après avoir perdu UFC 210Anthony Johnson est prêt à reprendre sa carrière dans le MMA. Ancien challenger de la ceinture semi-complète, l’Américain a révélé la raison qui l’a fait revenir au sport et se battre encore un peu.

En interview lors de la journée des médias Dominance MMAL’Américain a parlé du combat qui lui a fait envisager la décision de retourner dans l’octogone.

“DC et Stipe 2. C’était probablement le troisième ou quatrième combat que j’ai vu depuis ma retraite. Quand j’ai dit que j’avais fermé les portes du MMA, je m’étais vraiment arrêté avec ça. Au moins mentalement, j’avais l’impression d’avoir arrêté. Ils étaient les meilleurs de l’époque et ont montré beaucoup d’habileté et de talent. Tout le monde a probablement vu un combat normal, mais j’ai vu des compétences, du talent, du temps, des changements. Tout était de haut niveau. Cela m’a fait dire: «Je peux toujours faire ça. Alors, je vais me donner une chance, “ Johnson a expliqué.

Johnson, est devenu mondialement connu dans le MMA pour ses combats dans la division semi-complète, il a donc laissé ouverte la division où il reviendra. Selon Anthonyil peut se battre à la fois dans sa division d’origine et en poids total.

«J’ai 104, 106 kg là-bas. Donc ça ne me dérange pas de lutter contre les poids lourds ou d’être simplement lourd. Je vais me battre dans les classes de poids. C’est tout à fait vrai. Je me sens bien. Je vais probablement me battre à moitié plein, mais je ne vais pas être lourd et combattre à plein poids. Tout le monde dans deux divisions de poids est très talentueux, donc j’ai hâte de relever les défis qui viennent. », a conclu le combattant.

Avec beaucoup d’enthousiasme dans ses paroles, on ne sait pas quand Johnson pourrait utiliser à nouveau les gants UFC. Il devrait revenir dans l’octogone cette année.