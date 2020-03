Anthony Johnson révèle le combat à l’UFC qui a inspiré son retour dans l’Octogone

Image via @ anthony_rumble / @competitivebody

Anthony Johnson a révélé le combat qui l’a inspiré à faire un acte de foi et à s’engager à faire un retour à l’UFC.

Depuis son dernier combat à l’UFC 210, les fans se demandent si Johnson ne rentrera plus jamais dans l’Octogone. Maintenant, il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant que l’artiste à élimination directe ne soit de retour en compétition pour le championnat de combat ultime.

Lors d’une récente interview avec MMA Junkie, Johnson a révélé le combat qui lui a donné l’inspiration pour recommencer l’entraînement.

“(C’était) DC et Stipe 2 (à l’UFC 241)”, a déclaré Johnson (via MMA Junkie). «Je les regardais réellement se battre, je les voyais se battre, et c’était probablement le troisième ou quatrième combat que j’avais regardé depuis ma retraite. Quand j’ai dit que j’en avais fini avec le MMA, j’en avais vraiment fini avec le MMA. Au moins, mentalement, j’avais l’impression d’avoir fini.

“Je les ai vus se battre, je les ai vus y aller”, a ajouté Johnson. «Ils étaient les deux meilleurs gars à ce moment-là. Ils ont fait preuve de tant d’habileté et de talent. Tous les autres ont probablement vu un combat normal où ils ne faisaient pas grand-chose, mais j’ai vu des compétences, du talent, le timing, les configurations. Tout était à un niveau si élevé. Cela m’a juste fait dire: «Vous savez quoi, je peux toujours le faire, alors je vais aller là-bas et essayer.» »

Il semble que Johnson soit plus que disposé à se battre dans deux classes de poids différentes, les poids lourds et les poids lourds légers, mais étant donné ses deux tirs au titre ratés contre Daniel Cormier à 205, vous devez imaginer qu’il voudra le faire pour la troisième fois chanceux.

Il est l’un des combattants les plus excitants à avoir franchi les portes de l’UFC, et vous pouvez parier que les fans remercieront Miocic et Cormier d’avoir servi de catalyseur à son retour.

Qui voulez-vous voir Anthony Johnson se battre ensuite?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 26/03/2020.