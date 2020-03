Anthony Johnson révèle un combat à l’UFC qui a inspiré le retour du MMA

Pour les fans de combat à la recherche de quelque chose à attendre une fois la pandémie de coronavirus atténuée, le retour d’Anthony Johnson à l’action UFC pourrait bien convenir.

L’ancien concurrent explosif des poids légers a déclaré lors d’une récente journée dans les médias Dominance MMA, où il a déclaré qu’il était prêt à revenir soit au poids lourd léger soit au poids lourd – et a même suggéré qu’il pourrait concourir dans les deux.

“Je me sens bien. Je suis en bonne santé, à part les blessures typiques, les ecchymoses et des trucs comme ça », a déclaré Johnson à MMA Junkie. “Je suis 230, 235 (livres), quelque part autour de ça, donc ça ne me dérange pas de descendre à lourd léger ou simplement de rester lourd. Je vais me battre dans les deux classes de poids.

“Tout est ouvert. Je me sens bien. Je vais probablement passer aux poids lourds légers, mais je ne suis pas contre le fait de rester debout et de me battre contre les poids lourds. Tout le monde dans les deux catégories de poids est très talentueux, donc j’ai hâte de relever les défis que je dois relever. “

Jusqu’à récemment, il semblait que «Rumble» avait complètement quitté sa carrière de MMA, mais maintenant tout a changé, Johnson prenant la décision de revenir.

«Aucune excuse, j’avais vraiment fini. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec le MMA », a déclaré Johnson. «Je ne voulais plus travailler sur le grappling, je ne voulais plus faire de catch, je me lassais de coups de poing et de pied et tout ça. J’étais vraiment parti. Je dirais ceci: je n’étais probablement pas aussi mature à l’époque non plus. J’ai eu le temps de réfléchir à beaucoup de choses et de grandir en tant que personne.

«Ça ne me dérange pas de me mettre au sol maintenant et de me déplacer. Évidemment, j’ai fait un match de lutte. J’ai fait un match de sumo, donc évidemment, rouler et faire tout ce truc bizarre n’est plus hors de la norme maintenant. »

La raison de son changement de cœur a été l’un des plus grands combats de ces dernières années, ce qui lui a rappelé ses propres talents de combattant et a ravivé l’étincelle compétitive qui a finalement conduit à sa décision.

“(C’était) DC et Stipe 2 (à l’UFC 241)”, a-t-il déclaré. «Je les regardais réellement se battre, je les voyais se battre, et c’était probablement le troisième ou quatrième combat que j’avais regardé depuis ma retraite. Quand j’ai dit que j’en avais fini avec le MMA, j’en avais vraiment fini avec le MMA. Au moins, mentalement, j’avais l’impression d’avoir fini. Je les ai vus se battre, je les ai vus y aller. Ils étaient les deux meilleurs gars à l’époque. Ils ont fait preuve de tant d’habileté et de talent. Tous les autres ont probablement vu un combat normal où ils ne faisaient pas grand-chose, mais j’ai vu des compétences, du talent, le timing, les configurations. Tout était à un niveau si élevé. Cela m’a juste fait dire: «Tu sais quoi, je peux toujours faire ça, alors je vais aller là-bas et essayer.»

Maintenant, avec “Rumble” qui vise un retour, son objectif n’est pas seulement de rivaliser. C’est pour continuer son parcours MMA jusqu’à un titre UFC. Et si cela signifie un combat avec Jon Jones, tant pis.

“Je veux battre celui qui a la ceinture (et) très probablement Jon aura la ceinture”, a déclaré Johnson. «Je devrais me battre d’ici la fin de l’année.»

