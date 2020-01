Anthony Johnson taquine apparemment le retour de l’UFC 248

L’ancien challenger du titre des poids lourds légers de l’UFC, Anthony Johnson, s’est retiré de la compétition en 2017, mais a récemment taquiné un retour.

Johnson a déclaré à plusieurs reprises qu’il était intéressé à retourner dans la cage pour le bon prix, précisant qu’il voulait se battre aux poids lourds dans son retour potentiel.

“J’essaie de me maigrir, vous voyez ce que je veux dire?”, A déclaré Johnson à The Mac Life en novembre. «J’étais probablement à 280 et c’était le pire que j’aie jamais été. C’est le pire que l’on puisse me voir et je ne reviendrai plus jamais là-bas. Mais j’en avais besoin. J’avais besoin de toucher le fond aussi loin que j’étais, d’aller au gymnase et de prendre soin de moi. Aller au gymnase depuis que j’ai huit ans, cela peut prendre beaucoup d’usure à tout être humain, donc je suis content d’avoir pris la pause que j’ai prise.

“Je reviens maintenant et je me sens beaucoup mieux, mes coups sont plus forts, plus durs, plus rapides”, a ajouté Johnson. “L’autre jour, mon entraîneur a dit:” AJ, tu es toujours dangereux. “Il est venu vers moi après – c’était la deuxième fois qu’il me voyait échapper, parce qu’il était parti – il est venu vers moi et m’a dit:” AJ , tu es toujours dangereux. Tu es toujours très rapide et tu frappes fort. “J’ai éliminé deux personnes déjà à l’entraînement au cours des deux premiers jours de combat, donc j’ai l’impression que tout clique.”

Même si ce n’est un secret pour personne que Johnson veut se battre à nouveau, le cadre de son retour potentiel est resté un mystère. Cela dit, l’ancien challenger du titre a récemment donné des raisons de croire que cela pourrait se produire à l’UFC 248 le 7 mars à Las Vegas.

UFC 248 à T-Mobile Arena https://t.co/oJSmmty6vf

– Rumble Johnson (@Anthony_Rumble) 21 janvier 2020

“UFC 248 à T-Mobile Arena”, a écrit Johnson de nulle part sur Twitter.

L’UFC 248 sera titré par un combat pour le titre des poids moyens entre le champion Israel Adesanya et le challenger Yoel Romero, et co-titré par un combat pour le titre paille entre le champion Weili Zhang et la challenger Joanna Jedrzejczyk.

Souhaitez-vous voir Anthony Johnson revenir sur cette carte?

