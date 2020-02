Anthony Joshua et Kubrat Pulev ciblés pour le combat pour le championnat unifié des poids lourds

Anthony Joshua et Kubrat Pulev auraient conclu un accord qui verra les deux carrés s’affronter dans un combat pour le championnat unifié des poids lourds plus tard cette année.

Joshua vient de remporter sa victoire contre Andy Ruiz Jr. qui l’a vu reprendre les titres IBF, WBA et WBO. Avec Deontay Wilder ayant les mains pleines avec Tyson Fury à la fin de février, “AJ” semble prêt à revenir dans le ring et à rester actif.

Le rapport susmentionné de Mike Coppinger de The Athletic semble indiquer qu’un combat entre Joshua et Pulev aura lieu dans les prochains mois.

Source: Anthony Joshua et Kubrat Pulev ont un accord de principe pour un combat de championnat unifié des poids lourds qui fera la une d’une émission DAZN dans les prochains mois. Joshua détient les titres IBF, WBA et WBO. Pulev est le challenger obligatoire de l’IBF

– Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 30 janvier 2020

Pulev, 38 ans, est le challenger obligatoire de l’IBF comme le note Coppinger, mais bien sûr, cette annonce a suscité beaucoup d’apathie de la part des fans qui continuent d’être frustrés par la nature de la stipulation “obligatoire” en boxe.

Le Bulgare détient un record professionnel de 28-1 dans le sport avec sa seule et unique défaite à venir par KO aux mains de Wladimir Klitschko en novembre 2014. Depuis lors, il est allé sur une course de 8-0, avec son dernier combat étant un décision unanime de gagner Rydell Booker en novembre 2019.

L’espoir pour beaucoup est qu’Anthony Joshua pourra dépasser Kubrat Pulev, puis partir à partir de là, affronter le vainqueur du combat entre Wilder et Fury plus tard dans l’année. Bien sûr, l’une des plus grandes questions pour Joshua va être l’endroit où se déroule ce combat.

Le poids lourd britannique populaire n’a pas combattu au Royaume-Uni depuis septembre 2018, ses deux dernières sorties ayant eu lieu à New York et en Arabie saoudite. Pour ce combat, les premiers seront probablement le stade de la Principauté à Cardiff et le stade de Wembley à Londres, que Joshua a tous deux vendus deux fois.

Comment pensez-vous qu’Anthony Joshua se battra ensuite?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 30/01/2020.