Anthony Joshua salue les “gladiateurs” Tyson Fury et Deontay Wilder après le match revanche de samedi

L’actuel champion WBA, IBF, WBO et IBO des poids lourds Anthony Joshua a rendu hommage à ses collègues titans poids lourds, Deontay Wilder et Tyson Fury après leur revanche prévue.

Le samedi 22 février, «The Gyspy King» et «The Bronze Bomber» se sont affrontés dans leur match revanche à succès au MGM Garden Arena de Las Vegas. Contrairement à leur premier concours, qui a abouti à un match nul, Tyson Fury a scellé la victoire TKO au septième tour cette fois-ci.

Le combattant britannique et champion unifié des poids lourds a donné un signe de tête métaphorique aux deux combattants aujourd’hui. Sur son histoire Instagram, Joshua a posté une photo de chaque combattant séparément avec la légende “Gladiator”.

Le prochain combat possible sur le radar de tout le monde est une bataille entre Tyson Fury et Anthony Joshua. Une confrontation entre les Britanniques briserait des records et déterminerait qui est le meilleur combattant des poids lourds, une fois pour toutes.

Cependant, depuis qu’il a battu Andy Ruiz Jr pour les titres WBA, IBF, WBO et IBO en 2019, Joshua devra jongler avec les défenses de titre à venir. Pendant ce temps, Fury pourrait devoir honorer un combat de trilogie contre Deontay Wilder. Leurs obligations de combat pourraient pousser une épreuve de force potentielle jusqu’en 2021. Ce délai dépendra également fortement des négociations contractuelles et des pourcentages.

Depuis sa déclaration de victoire contre Wilder, Fury a été appelé par les candidats au combat, gauche droite et centre. Même les titans du MMA, Stipe Miocic et Francis Ngannou veulent toucher des gants avec le champion des poids lourds. Cependant, «The Gypsy King» est convaincu qu’un combat d’Anthony Joshua est inévitable:

“Je vais donner une chance à ce grand dosser Joshua et lui donner ce que j’ai donné à Wilder”, a déclaré Fury (via ESPN). «Je dis depuis des années que ces clochards de plage musculaire ne peuvent pas me frapper. Je l’ai montré ce soir. »

Dans l'intervalle, Joshua devrait combattre le poids lourd bulgare, Kubrat Pulev. Il est probable qu'ils s'affronteront en juin au nouveau stade de Tottenham, au nord de Londres.