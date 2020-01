Anthony Pettis de l’UFC 246 poursuit l’USADA après s’être coupé la main sur un kit de test de drogue avant l’UFC 241

À l’UFC 241 en août dernier, Anthony Pettis a subi une orbite cassée et une fracture du pied droit lors de sa défaite face à Nate Diaz (vidéo). Mais ce ne sont pas les seules blessures que «Showtime» a subies cette nuit-là à Anaheim, en Californie.

Selon Pettis, une heure avant qu’il ne soit prêt à descendre la cage pour accueillir Diaz après son hiatus de près de trois ans, il a subi une méchante coupure au pouce. Et ce n’était pas lors d’une séance d’entraînement de dernière minute, mais plutôt d’un accident bizarre lors d’un test de dépistage de drogue par l’Agence américaine antidopage (USADA).

“L’USADA arrive et dit:” Hé, nous devons faire un test de pisse pour votre test de drogue. “J’ai fait le premier test de drogue, mais il était trop dilué, car lorsque vous vous réhydratez, il y a trop d’eau en vous”, a-t-il expliqué lors d’une interview sur le MMA Show d’Ariel Helwani.

«Ils m’ont donc fait faire un deuxième test de dépistage de drogues, mais j’ai dû attendre jusqu’à ce que je puisse faire pipi à nouveau. Donc, c’était comme une heure et demie avant le combat, donc j’ai dû repartir et j’ai dit au gars de l’USADA de le faire », a-t-il ajouté.

«J’ai fait le test et je ferme la première bouteille, c’est comme un bouchon à visser. Donc je tord le capuchon et je le mets dans le sac en plastique et je vois du sang. Alors je suis juste comme ça, bordel! Alors je regarde ma main et je me suis entaillé la main sur le test de drogue de l’USADA. »

Anthony dit qu’il a ensuite immédiatement appelé les responsables de l’UFC, le médecin de la promotion et a informé l’USADA de l’incident. Selon Pettis, le médecin lui a donné deux options, soit obtenir des points de suture soit le faire coller. En fin de compte, Pettis est allé avec la colle, car cela l’empêcherait de s’ouvrir et de saigner pendant le combat.

L’entraîneur d’Anthony, cependant, voulait que «Showtime» se retire du combat, mais Pettis a refusé car il se sentait bien préparé pour la grande confrontation. Puis, alors qu’il se faisait scotcher, son doigt a commencé à saigner et le cutman de longue date, «House», a dû trouver un moyen de finalement l’arrêter.

Pourtant, c’était quelque chose qu’Anthony pense avoir pu être évité et à la suite de la blessure, Pettis a révélé qu’il emmenait maintenant l’USADA à la cour qu’il devait combattre.

«Je ne pouvais pas en parler parce que j’ai donné à l’USADA une chance de faire les choses correctement. Donc en ce moment, nous allons devant le tribunal, je dois les poursuivre », a-t-il expliqué.

“Les règles sont que la personne qui administre le test de dépistage de drogues ne peut pas toucher la bouteille en verre dans laquelle nous l’avons placée. J’ai donc dû toucher la bouteille en verre, j’ai dû la fermer. Je leur avais déjà fait un test de pisse, donc c’était mon deuxième test de pisse de la nuit. »

«Donc, en fermant le dessus en verre avec quelque chose comme un bord dentelé ou quelque chose, ça m’a entaillé la main. J’ai donc dû me coller avant mon combat. »

C’est un incident bizarre de dire le dernier, mais il semble que Pettis et son équipe soient prêts à entrer en guerre avec l’agence de dépistage des drogues pour ce qu’ils pensent que quelque chose n’aurait jamais dû se produire en premier lieu.

Anthony retournera à l’action ce samedi soir (18 janvier 2020), alors qu’il affrontera Carlos Diego Ferreira à l’UFC 246 à l’intérieur du T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Et comme toujours, restez à l’écoute de MMAmania à mesure que ce cas se développe.