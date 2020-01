Anthony Pettis explique le retour de l’UFC 246 au poids léger

LAS VEGAS – Anthony Pettis a récemment été vu à l’intérieur de la cage en août dernier, sortant du revers d’une décision durement combattue contre Nate Diaz. Selon l’ancien champion des poids légers de l’UFC, de nombreuses leçons ont été apprises et des ajustements ont été effectués cette nuit-là.

Pettis (22-9 MMA, 9-8 UFC) affrontera Diego Ferreira (16-2 MMA, 7-2 UFC) samedi à l’UFC 246 sur la carte principale de la soirée. Le combat qui sera disputé au poids léger, la division où Pettis a déjà régné.

Pourquoi Pettis a-t-il baissé les 155 livres? En termes simples, le Wisconsinite voulait prendre un peu de temps pour perdre du poids.

“Je me suis accordé un an de réduction de poids”, a déclaré Pettis au MMA Junkie lors de la journée des médias de jeudi. «Mes choix étaient de prendre une année de congé complètement parce que la montgolfière (et) la montgolfière me faisait juste mal ou (je pouvais) monter de 170. J’ai choisi d’aller à 170. J’ai eu un certain succès, et j’ai eu un peu de non succès avec le combat Diaz.

«Les camps d’entraînement, l’état d’esprit et juste l’énergie que j’avais dans ces combats? Oh, c’était si bon. La raison pour laquelle je suis revenu à 155 est que mon poids ambulatoire a chuté d’environ 12 à 15 livres, alors j’étais prêt à recommencer à couper. »

Pettis se sentait forte pendant les préparatifs. Cependant, quand est venu le temps de participer à l’un des combats les plus prestigieux de sa carrière contre Diaz, son esprit n’était pas tout. Le mental de Pettis a probablement été affecté par un accident de test de drogue avant le combat, mais des leçons ont encore été apprises.

“Je suis assis à l’arrière sur le point de me battre, et cela arrive”, a déclaré Pettis. «C’est le chaos. Ça m’a juste appris. Victoires et pertes – les gens vont me juger quoi qu’il arrive. Tout ce qu’il faut, c’est deux ou trois victoires pour que je sois de nouveau au top. … Je me suis cassé le pied. Je ne frappe pas les chèques. Ce n’est pas quelque chose que je fais. J’ai donné un chèque à Nate Diaz et je me suis cassé le pied. C’était juste une erreur mentale, et je l’ai vue (après).

“Vous regardez le combat‘ Wonderboy ’. Je me suis cassé le nez, mais je suis resté fidèle à mon plan de match. Vous avez vu ma pression vers l’avant, les mains hautes, le coup bas, le coup bas, le coup bas. Dans le combat contre Diaz, je change de position, jette des faiseurs de foin. C’était une perte mentale. »

L’UFC 246 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Découvrez l’intégralité de l’entrevue d’avant-combat de l’UFC 246 de MMA Junkie dans la vidéo ci-dessus.

