Anthony Pettis prévoit de poursuivre l’USADA, affirmant que le flacon de test de drogue lui a coupé la main avant l’UFC 241

L’ancien champion des poids légers de l’UFC, Anthony Pettis, affirme que l’Agence américaine antidopage – et plus précisément, son kit de dépistage des drogues – est en partie responsable de sa perte contre Nate Diaz à l’UFC 241.

Pettis, qui doit affronter Diego Ferreira samedi à l’UFC 246, prévoit de poursuivre l’agence antidopage après avoir déclaré qu’une bouteille utilisée pour recueillir son échantillon de drogue de nuit de combat lui avait coupé la main droite, le laissant incapable de fonctionner à sa capacité.

“Je devais me battre compromis”, a-t-il déclaré lundi sur “MMA Show d’Ariel Helwani”. “J’ai donné à l’USADA une chance de faire les choses correctement, mais en ce moment, nous allons devant le tribunal. Je dois les poursuivre. “

Pettis a embauché le célèbre avocat antidopage Howard Jacobs pour le représenter devant le tribunal. Jacobs, qui représentait auparavant des stars comme Jon Jones et Brock Lesnar, a déclaré à MMA Fighting qu’aucune action en justice n’avait encore été déposée contre l’USADA.

Pettis a déclaré qu’il avait décidé de suivre la voie légale après que l’agence antidopage ait cessé de répondre à son équipe. Un représentant de l’USADA a refusé de commenter son interview lundi. Andy Foster, qui dirige la California State Athletic Commission qui a réglementé l’UFC 241, a également refusé de commenter.

Pettis a déclaré qu’il avait subi la coupure dans les coulisses avant le combat. En conséquence, il a dit qu’il n’était pas en mesure de se réchauffer pour le combat et a combattu Diaz comme un «amateur». Il a ensuite perdu par décision à Diaz. La coupure n’était pas le seul dommage qu’il a subi; il s’est également cassé le pied au deuxième tour du combat, bien qu’il ait réussi à éviter la chirurgie.

L’ancien champion a déclaré que son calvaire avait commencé lorsqu’un représentant de l’USADA a demandé un test de dépistage de drogue. Lorsque son premier échantillon d’urine était trop dilué, résultat d’une récente réhydratation, il a dit qu’il avait attendu plus d’une heure pour fournir un deuxième échantillon. C’est alors que le bord de la bouteille lui a coupé la main.

L’USADA et les autres régulateurs utilisent généralement une bouteille inviolable fabriquée par Berlinger, qui se verrouille en place une fois vissée.

Pettis a déclaré que son entraîneur de longue date, le duc Roufus, avait vu la coupure et le “suppliait” de ne pas se battre. Roufus a déclaré au MMA Fighting qu’il était dans une «panique» et a déclaré que Pettis, généralement composé, n’était pas satisfait des responsables de l’USADA.

Malgré la malheureuse surprise, Pettis a déclaré qu’il ne voulait pas perdre l’occasion de faire face à Diaz et croyait que le combat ne serait pas arrêté à cause de la coupure. Les représentants de l’UFC ont ensuite collé l’entaille et placé du ruban adhésif autour de la plaie. La bande a ensuite été retirée à l’extérieur de la cage pour rester en conformité avec les règles de la commission.

Selon Pettis, la coupe était suffisamment grave pour nécessiter des points de suture.

“J’aurais aimé qu’il n’ait pas combattu, car cela s’est révélé dans sa performance, malheureusement”, a déclaré Roufus au MMA Fighting. “Voici le truc, quand c’est arrivé, ça vous affecte de faire un coup de poing et aussi de vous grappiller, parce que vous avez besoin de votre pouce pour saisir les choses.”

Pettis a déclaré qu’il s’était désengagé du procès pour se préparer à son combat contre Ferreira, mais qu’il prévoyait de s’impliquer après l’UFC 246.

“Je ne veux pas que cela arrive à un autre combattant”, a-t-il déclaré. «Je pense que quelque chose doit changer dans les règles là-bas. Nous devrions faire le test de pisse après avoir effectué. Si cela s’était produit … je n’aurais jamais eu à subir une coupure à la main avant mon combat. »