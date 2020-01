Anthony Pettis soumet Michael Chiesa à l’UFC 226

L’affrontement de l’UFC International Fight Week entre l’ancien champion des poids légers de l’UFC Anthony Pettis et Michael Chiesa en 2018 a été l’une des confrontations les plus intrigantes de la carte UFC 226 empilée. Et, après un petit drame dans la préparation au combat lorsque Chiesa a perdu du poids, Pettis a présenté ses compétences de soumission parfois sous-estimées pour terminer le spécialiste de la soumission noté à la T-Mobile Arena.

Le chemin préféré de Chiesa vers la victoire n’était pas un secret pour le match, et «Maverick» s’est immédiatement mis au travail alors qu’il marquait un retrait précoce de l’ancien champion. Mais Pettis a rapidement rebondi et s’est mis au travail avec sa frappe en trouvant sa gamme avec ses coups de poing et ses coups de pied bas.

Au deuxième tour, Chiesa a de nouveau tenté de réduire la distance sur «Showtime», mais Pettis a blessé son homme avec un coup de pied frappant, puis l’a laissé tomber avec une main droite piquante.

L’ancien champion des poids légers a ensuite opté pour un étranglement à guillotine, mais lorsque Chiesa s’est échappé et s’est retrouvé au sommet, les choses n’allaient pas bien pour Pettis. Mais, bien qu’il soit apparemment au pire endroit possible contre un grand spécialiste de la soumission, l’homme de Milwaukee a tiré un lapin de son chapeau alors qu’il enfermait un triangle de brassard qui ne laissait à Chiesa d’autre choix que de taper, puis aller chez son rival et dites-lui: «Bon travail», car il a reconnu les compétences de soumission de Pettis.

Récapitulez la fin de la soumission «Showtime» de Chiesa dans la vidéo ci-dessus.

Pettis revient à l’action le 18 janvier à Las Vegas quand il affrontera le Brésilien Diego Ferreira dans le match d’ouverture de la carte principale à l’UFC 246 au T-Mobile Arena.

