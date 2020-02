Anthony Smith a presque amputé son doigt pour continuer à se battre

Image via @ufc sur Instagram

Anthony Smith n’a pas combattu depuis qu’il a battu Alexander Gustafsson en juin dernier, après avoir été mis à l’écart par une malheureuse blessure à la main.

L’ancien challenger du titre des poids lourds légers a subi plusieurs interventions chirurgicales dans le but de guérir cette blessure, et comme il l’a révélé dans une interview accordée à ESPN lundi, il a presque amputé son doigt lorsque la chirurgie n’a pas immédiatement corrigé le problème.

«J’en avais deux [surgeries]», A déclaré Smith (via MMA Fighting). «Le premier a échoué. Je suis allé dans mon bilan de santé de six semaines après ma première intervention chirurgicale et la plaque était cassée et l’os avait de nouveau reculé … Alors ils sont revenus, ils ont retiré la plaque, ils ont percé un trou dans mon fémur, un dans mon tibia, et ils ont sorti le matériau osseux spongieux qu’ils utilisaient pour les greffes osseuses dans ma main, puis ils ont mis une autre plaque sur le côté plutôt que sur le dessus car il y a tellement de gros trous. Alors ils l’ont mis sur le côté puis ont rempli les trous avec l’os spongieux de ma jambe. C’était donc difficile. Ensuite, je n’ai pas pu fermer ma main pendant probablement deux mois. Ma main gauche. “

«J’ai presque coupé mon doigt», a poursuivi Smith. «Nous allions amputer mon index parce que tout le tissu cicatriciel agrippait le ligament et ne lui permettait pas de se fermer et de glisser d’avant en arrière. L’idée était donc que si nous amputions le doigt puis vissions ces ligaments à l’os après sa guérison, je pouvais encore utiliser les trois autres doigts et mon pouce pour lutter, mais il y aurait toujours techniquement une jointure pour que je puisse frapper. “

Heureusement, Smith a trouvé une autre option, ce qui signifie qu’il n’avait pas besoin de se lécher du doigt.

“Une vieille dame folle a fait ce type de thérapie différent où ils ont attaché l’électricité à mon poignet et mon avant-bras et l’ont déplacé et ont pu attraper le muscle qui ferme la main et vraiment, elle a juste écrasé le tissu cicatriciel”, a déclaré Smith. . “Donc, une fois qu’elle y a mis de l’électricité, cela a forcé ma main à se fermer – parce que l’os était toujours en train de cicatriser et en le fermant avec force, vous mettez beaucoup de tension sur cette pause. Je ne pouvais pas le refermer moi-même parce que je n’avais pas la force, et comme je ne le bouge pas, le tissu cicatriciel continue juste de se construire et de se construire et donc en y attachant de l’électricité, c’est essentiellement moi qui ferme ma propre main sans que quelqu’un d’autre ne le fasse avec toute cette tension pendant la pause. Donc une fois que nous avons déchiré tout ce tissu cicatriciel la première fois, nous l’avons fait tous les jours jusqu’à ce que je puisse reprendre le mouvement et maintenant c’est bon…

«J’étais prêt à partir, mais ma femme et l’UFC voulaient d’abord explorer d’autres options. Donc, cette folle a sauvé mon doigt à coup sûr. J’étais prêt à dire tout foutre, j’en ai marre de ces trucs de rééducation et j’en racle le tissu cicatriciel et j’ouvre continuellement la main pour faire sortir le tissu cicatriciel. J’étais juste prêt à reprendre le combat et me couper le doigt, à ce moment-là, était le moyen le plus rapide. »

Que pensez-vous de cette histoire d’Anthony Smith? Qui voulez-vous le voir combattre ensuite?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/4/2020.